La plataforma Milana Bonita organiza una manifestación en Cáceres este sábado por un tren digno para Extremadura

5/04/2018 - 14:45

Se enmarca dentro de la 'Marcha del millón' que reclama un ferrocarril que vertebre la región

CÁCERES, 5 (EUROPA PRESS)

La plataforma ciudadana Milana Bonita ha convocado una manifestación en Cáceres este sábado, día 7 de abril, para reclamar un tren "digno" que vertebre Extremadura. La marcha partirá a las doce de la mañana desde la plaza de América y tras recorrer la avenida de España y la calle San Antón, concluirá en la Plaza Mayor, donde se leerá un manifiesto.

La iniciativa está apoyada por asociaciones estudiantiles como la Asamblea de Estudiantes y la Asociación de Estudiantes Independientes de Derecho, así como por la Agrupación Vecinal de Cáceres, la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex) y la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (AECA), que se han unido a esta reivindicación.

La convocatoria se enmarca dentro del proyecto 'Marcha del millón de extremeños', con el que se están organizando actos de protesta en diferentes poblaciones de la región para "visibilizar" a los extremeños afectados por las deficientes infraestructuras ferroviarias de la región.

Así, Milana Bonita ha estado ya en Badajoz, en Plasencia y en Navalmoral de la Mata donde logró reunir a unos 700 extremeños en cada cita. Ahora llega a Cáceres y en el mes de mayo está prevista otra manifestación similar en Mérida.

El portavoz de la plataforma, Juan Carlos López Duque, ha presentado este jueves en la capital cacereña los pormenores de la reivindicación que pasan, no solo por exigir un tren a Madrid, sino por recuperar el Vía de la Plata hacia el norte; el Lusitania que unía las capitales ibéricas por Extremadura hacia el oeste; la conexión con el este hasta Valencia por Ciudad Real, y hacia el sur hasta Sevilla y Cádiz.

"Se trata de conseguir un tren que vertebre la región y que pueda permitir su desarrollo", ha dicho López, que considera una "necesidad urgente" que Extremadura cuente con una red ferroviaria que permita sacar los productos y atraer turistas, pero también que facilite la comunicación de sus ciudadanos a la hora de desplazarse a otros lugares del país en trenes "que no se quemen en mitad del campo o lleguen tres horas tarde", ha dicho.

"Ahora nos han puesto como regalo un Talgo que tarda igual que otros trenes y tiene tres servicios y una cafetería, pero ésta no es la solución de un tren digno", ha subrayado el portavoz que recuerda que "el pueblo extremeño no es de tercera y pagamos el billete al mismo precio que los demás, pero aquí tenemos vagones de tercera y las otras regiones los tienen de primera", ha incidido.

Por eso, la plataforma Milana Bonita ha organizado una serie de manifestaciones en toda la región para "hacer visibles al millón de extremeños que han sufrido las malas políticas y la dejadez en lo que respecta a las infraestructuras ferroviarias". "Nos han engañado como a tontos y hay que buscar soluciones reales. No somos tan inocentes para que nos sigan tomando el pelo y ya era hora de que alguien saliera en defensa de la situación que tienen los extremeños", ha sentenciado López.

En relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, el portavoz ha recordado que "cada año" el Gobierno anuncia una serie de inversiones que, fundamentalmente van para el tren de alta velocidad, pero los extremeños lo que necesitan es una red viaria por la que puedan circular trenes que "nos lleven y nos traigan a los sitios y no solo a Madrid", ha incidido.

TURISTAS, EMPRESARIOS, ESTUDIANTES, ENFERMOS...

La presidenta de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex), Rosa González, considera que "es imprescindible que las comunicaciones sean buenas en esta región que tiene una dispersión geográfica importante y no se utiliza el tren porque no hay horarios ni destinos".

González cree que el "déficit en las comunicaciones" no solo afecta al turismo, a empresarios, trabajadores o estudiantes, sino también a ese sector de la población que, por motivos de salud, deben desplazarse a otros hospitales y "no tienen un transporte público adecuado", y tienen que hacerlo en taxis que encarecen el trayecto. "Necesitamos un tren para salir del aislamiento en el que estamos no solo en turismo, sino para beneficio de la población en general", ha sentenciado.

Desde AECA, su gerente María Ángeles Acosta, ha apuntado a la importancia de un buen servicio de tren para una ciudad de servicios como Cáceres, en la que es importante atraer a público y al turismo extranjero, sobre todo, que no tiene posibilidad de llegar con su propio coche.

"Las buenas comunicaciones podrán incrementar el turismo en esta ciudad con mejores infraestructuras porque se está causando un perjuicio a la ciudad y a la región. Apoyamos que Extremadura tenga los mismos derechos que el resto de comunidades autónomas", ha concluido.

Finalmente, desde la Agrupación de Asociaciones Vecinales de Cáceres, su presidente, José Alberto Iglesias, ha indicado que apoya esta iniciativa porque como ciudadanos "hay que pelear" por una infraestructura ferroviaria "digna".

Cabe recordar que la plataforma Milana Bonita nació en septiembre del año pasado y una de sus primeras acciones fue la celebración del Día de Extremadura en la estación de Atocha con "una reivindicación muy característica para dar visibilidad a un problema que estaba teniendo durante todo el verano la población extremeña con respecto al tren que tenía cada día tres o cuatro incidencias y el sufrimiento era insoportable", ha concluido el portavoz.