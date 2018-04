Junta pide al Gobierno que compense la ralentización del A400M con otros proyectos de aviones como C-101 o Fenyx

5/04/2018 - 14:44

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha solicitado al Gobierno que haga "todo cuanto esté en su mano" para que compense la ralentización del A400M y de la fabricación del A380 con otras iniciativas "que actualmente se están evaluando, y cuya decisión está sobre su mesa", en concreto con proyectos como la renovación del avión de entrenamiento C-101, actualmente en evaluación, o la equipación tecnológica del futuro avión de experimentación Fenyx.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

Sobre el Fenyx, el consejero ha recordado que su puesta en marcha fue acordada a comienzos de este año entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terrada (INTA).

En comisión en el Parlamento andaluz, el consejero ha pedido al Ejecutivo central que haga "un ejercicio responsable de sus competencias", toda vez que "de esta manera podría paliarse la replanificación de las entregas en ambos programas", pues, según ha explicado, "aun teniendo garantizada su continuación durante al menos diez años, se ha anunciado una nueva calendarización de trabajos que podría afectar tanto a la facturación de las empresas como las necesidades de personal".

Con 2.400 millones en facturación, 14.500 puestos de trabajo y más de 3.000 millones en exportaciones, el sector aeronáutico andaluz es "un sector estratégico para nuestra región", y por el que la Junta "va a continuar realizando los mayores esfuerzos para mantener sus fortalezas", ha recordado el consejero.

Para ello, ha expuesto que se ha pedido a la empresa su máxima disposición al diálogo, "ya que nuestra primera preocupación son los trabajadores que pudieran verse afectados por esta replanificación", y dado que el Gobierno está representado en el consejo de administración de Airbus, también ha solicitado un plan concreto "que aporte la tranquilidad de que los nuevos pedidos de la aeronave C-295 implicarán más carga de trabajo para nuestra región".

Carnero ha expuesto las medidas que se están impulsando desde la Junta con el propósito de favorecer "un cambio de modelo sectorial basado en la diversificación", donde a la tradicional fabricación de aeroestructuras se sumen la de vehículos no tripulados, sistemas aeroespaciales o la propia industria espacial, concretamente los pseudosatélites HAPS -High Altitude Pseudo-Satellites, así como las exportaciones a nuevos mercados y la mejora de la competitividad mediante la apuesta por la innovación.

PLAN ESTRATÉGICO PARA ANTES DE FINALES DE AÑO

Para lograrlo, el consejero ha anunciado la puesta en marcha de una serie de medidas, como es redactar el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial 2018, redacción que arrancará en breve y "que estará listo antes de finales de año", según ha remarcado el consejero, y con el que "Andalucía se convertirá en la única región de España con un plan específico de impulso a este sector", que contempla la "diversificación de mercados".

Simultáneamente se trabaja en una iniciativa para impulsar el subsector de los vehículos no tripulados, y se han dado algunos pasos para plantearle al INTA la gestión conjunta del futuro centro CEUS, "recuperando así este proyecto estratégico para nuestra tierra", insistió.

Además, Andalucía ha realizado contactos para traerse el futuro estratopuerto o aeropuerto para la operación de pseudosatélites. "Vamos a recabar el apoyo del Estado, y plantearemos esta iniciativa a la Agencia Espacial Europea", dijo.

El máximo responsable de Industria ha enviado un mensaje de "prudencia" a los profesionales del sector, y reiterando que el Gobierno de España, como miembro del consejo de administración de Airbus, tiene en su mano la posibilidad "de recuperar la carga de trabajo para las factorías andaluzas".

"Los principales afectados por la planificación de Airbus son los trabajadores, y hay que trabajar para que esta situación tenga la menor incidencia posible", ha añadido Carnero, quien ha asegurado que la Junta "no es parte del problema, pero sí quiere ser parte de la solución".

Carnero ha dejado claro que esta remodelación de las cargas en Airbus "no es una deslocalización, no se llevan ni el A400M ni el A380 a ningún sitio, sólo es una disminución de la cadencia". Ha añadido que "no existe ni ERE ni ERTE planteados por la empresa".

"Ofrecemos compromiso y colaboración para impulsar el sector aeronáutico, que es indispensable para Andalucía y España", ha aseverado el consejero, quien pide al Gobierno que tome como "una cuestión de Estado" esa "compensación con paquetes de trabajo de otros aviones y proyectos a las factorías más afectadas, como las andaluzas".

Por su parte, el diputado de Podemos Jesús Romero ha alertado del "interés" de Airbus "por ir deslocalizando su producción y llevarla a zonas donde hay produccion a bajo coste".

Romero cree "endeble" la Estrategia Industrial en Andalucía y considera que "tendremos que hacer muchísimo más, con más implicación directa pública con el compromiso de todos los grupos para mantener y reforzar el empleo", pero considera que "al mismo tiempo debemos tener menos contemplaciones y menos complacencia con este tipo de procesos en Airbus y no tener complicidad con los que tienen voluntad de llevarse la producción de Andalucía".

"Airbus se expande hacia países asiáticos, es más de lo mismo, busca caladeros cada vez más baratos y creemos que esa deslocalización no se puede consentir", ha añadido Romero, quien ha pedido que "no se repitan errores como en el caso de Santana", lo cual muestra que "las políticas llevadas a cabo en materia industrial son insuficientes, pues debe crearse una red industrial".

A su juicio, esa red "se debe solidificar", para lo cual se deben tomar "medidas concretas para que sea atrayente y no este sometido al albur de una empresa, como un junco, pues se puede romper, como pasó con Santana".

Romero ha asegurado que Podemos apoyará "todas las medidas que la Junta haga para el mantenimiento del empleo en Airbus", pero insiste en "poner alternativas para que existan los menos vaivenes posibles". "Queremos que la industria se convierta en un eje estructural de imposible eliminación", ha aseverado.