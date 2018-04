Aznar advierte: "El designio expansionista del independentismo catalán apunta directamente a la Comunidad Valenciana"

5/04/2018 - 14:42

Cree que "los populistas antisistema y los revisionistas del pacto constitucional" exhiben en la región "su cortedad de miras"

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha advertido este jueves que "el designio expansionista del independentismo catalán apunta claramente a la Comunidad Valenciana" y esta debe "reforzar todos sus activos políticos, institucionales y sociales" porque la presión expansionista del nacionalismo "va a continuar".

Así lo ha afirmado durante la clausura del II Foro Ideas Faes 'La Comunidad Valenciana ante el nacionalismo catalán', en el que los ponentes han analizado la "presión nacionalista" y los efectos del desafío independentista catalán en la región.

En su intervención, Aznar ha avanzado que este encuentro "no será el último", sino que "habrá un tercero y un cuarto foro de ideas" para tratar "aspectos muy diversos de la realidad valenciana y española" y ser una "referencia del debate político, intelectual y académico al servicio de la sociedad valenciana".

Aznar ha recordado que la Comunitat Valenciana "no solo ha sido un gran motor de crecimiento económico y de empleo", sino "un factor esencial para el equilibrio territorial" dentro de España y ha contribuido "en una medida muy apreciable a la articulación del sistema autonómico, desde una posición de mayor desarrollo y siempre con voluntad de integrar, de construir y de cohesionar alrededor de lo común".

Todo ello, ha proseguido, "le ha permitido alcanzar el máximo nivel competencial, desarrollar sin fracturas internas sus innegables singularidades culturales y lingüísticas y lograr el éxito de su proyecto de modernización y crecimiento" y esa posición es hoy día "crucial para el futuro del Estado" y eso "lo saben también los que quieren romperlo".

"En esa estrategia están los convencidos y los compañeros de viaje; esos, los populistas antisistema y los revisionistas de nuestro pacto constitucional que también exhiben en Valencia su cortedad de miras y su incapacidad para dirigirse a los españoles con un proyecto nacional común", ha indicado el expresidente.

Así, ha señalado que "esta comunidad debe reforzar todos sus activos políticos, institucionales y sociales porque la presión expansionista del nacionalismo va a continuar".

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Se trata, ha detallado, de "asegurar de manera creíble a los valencianos que esta sociedad no va a seguir los pasos de ruptura y enfrentamiento civil, que hará de su personalidad propia un vínculo firme con el proyecto común de España, que no renunciará a las oportunidades de desarrollo y bienestar en el marco de la Unión Europea y que no mentirá a sus ciudadanos con un espejismo destructivo".

Y eso "hay que hacerlo desde las instituciones pero también desde la sociedad civil", ha remarcado José María Aznar, que ha advertido que "el nacionalismo encierra un proyecto de hegemonía en la sociedad civil, de ocupación de todos sus espacios, mucho más allá de su representatividad real".

Por ello, considera necesario "que sea la propia sociedad civil, en una comunidad donde este tejido es fuerte y está desarrollado, la que exprese una clara determinación de convivencia sin la cual nada positivo es posible".