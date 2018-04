Sucesos.-Prorrogada la detención de la madre y el abuelo de la bebé hallada muerta en un vertedero

5/04/2018 - 15:16

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Fe (Granada) ha decretado la prórroga de la detención de la madre y el abuelo materno de la bebé hallada muerta en un vertedero del municipio de Alhendín en enero al objeto de practicar nuevas diligencias.

GRANADA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que han señalado que este Juzgado, en funciones de guardia, ha tomado esta decisión tras tomar declaración a esta mujer de 23 años y a su padre, de 56, detenidas por la Guardia Civil por su supuesta relación con la muerte del bebé.

Está previsto que este viernes por la mañana vuelvan a ser trasladados ante el juez, han agregado estas fuentes.

Junto a estas dos personas, que quedan de este modo a la espera de que el juez tome una decisión sobre su situación judicial en este caso, fue detenido el padre biológico de la niña, de 25 años, que fue puesto posteriormente en libertad por la Guardia Civil, investigado por un supuesto delito de encubrimiento.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, el abuelo materno habría sido el supuesto autor del homicidio de la bebé, que nació viva. Este vecino de un pequeño pueblo de la comarca de Valle de Lecrín, de 56 años, no tiene antecedentes policiales, como tampoco su hija --en la que el Instituto Armado también ve indicios para su implicación en la supuesta muerte violenta-- ni el padre de la niña.

La recién nacida apareció muerta el pasado 16 de enero, abriéndose entonces una investigación de más de dos meses y medio en la que también ha colaborado Policía Nacional, y que al final se ha resuelto gracias a la colaboración ciudadana.

Los tres fueron detenidos el pasado martes, según señalaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que detallaron que los restos de AND que fueron hallados en el cuerpo de la víctima fue cotejado con el material genético de mujeres que dieron a luz en esos días en hospitales de Granada. Al no haber resultados, las Fuerzas de Seguridad del Estado comenzaron a investigar en entornos de personas que no tienen domicilio fijo o se dedican a actividades relacionadas con la economía sumergida.

Se buscaba a mujeres que hubieran estado embarazadas en los meses anteriores a los hechos pero que no tuvieran con ellas el bebé, lográndose la pista para investigar a esta joven de 23 años, del Valle de Lecrín, que ejercía la mendicidad en las inmediaciones de un centro comercial del área metropolitana de Granada, han agregado las citadas fuentes.

La Benemérita averiguó que el abuelo ayudó a su hija, que tiene un hijo de 18 meses, en el parto en su domicilio y, al parecer, "una vez que tuvo a la recién nacida en los brazos, la arrojó violentamente contra el suelo y la mató". Después metieron su cadáver en una bolsa de basura y lo tiraron a un contenedor.

Fueron los operarios de la planta de reciclaje de Alhendín quienes alertaron a la Guardia Civil, el pasado 16 de enero, de que había aparecido el cadáver de un recién nacido desnudo y con el cordón umbilical cortado en una bolsa de basura.

De la investigación posterior se hizo cargo el Equipo de Homicidios del Área de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada. Durante la inspección ocular, los agentes tomaron muestras de AND tanto de la recién nacida como de la bolsa que la contenía, y estas muestras han servido para identificar posteriormente a los padres biológicos.

También ha detallado el Instituto Armado en su nota de prensa, que, tras la aparición del cadáver, se abrieron varias líneas de investigación, ante la imposibilidad de identificar de donde procedía la bolsa de basura que contenía el cuerpo. Se hicieron gestiones en todos los hospitales granadinos y se investigaron "algunas llamadas telefónicas que recibió la Guardia Civil sobre posibles sospechosas".

Finalmente una mujer alertó a la Policía Nacional sobre la joven, que pedía limosna con un bebé de unos 18 meses de edad en las inmediaciones de un centro comercial granadino.

Al identificar a esta joven y también a su pareja, de sus manifestaciones se desprendió que ambos pudieran tener relación con la bebé aparecida muerta en Alhendín. Se les tomaron muestras genéticas, al cotejarlas con las que la Guardia Civil tomó a la recién nacida, se comprobó que ambos fueron sus padres.

Posteriormente, la Guardia Civil también ha averiguado que una de las muestras de AND recogidas en la bolsa de basura pertenecía a la madre. Los agentes, además, están a la espera de confirmar si la otra muestra de AND encontrada en la bolsa de basura pertenece al abuelo, supuesto autor de la muerte de la bebé, ya que se ha descartado que sea del padre biológico de ésta.

La bebé hallada muerta en la planta de reciclaje de basuras de Alhendín nació "viva", "sana" y a su tiempo, y presentaba, entre otras fracturas, un traumatismo craneal, según informaron en su día a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La pequeña nació con todos sus órganos sanos, por lo que se baraja que este traumatismo craneal fuera la causa de la muerte frente al resto de fracturas que presentaba su cuerpo, según las conclusiones preliminares de la autopsia.

El Juzgado de Instrucción 1 de Santa Fe, que ya se había hecho cargo de la investigación inicialmente, había acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta tras el hallazgo del cadáver de la recién nacida ante la ausencia de autor conocido, según habían informado a Europa Press fuentes judiciales.

Las diligencias, que se habían abierto por un presunto delito de homicidio, se habían cerrado provisionalmente en el Juzgado a la espera de que la investigación policial pudiera aclarar lo sucedido.