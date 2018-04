PSOE protagoniza una concentración en Aroche para pedir al Gobierno el arreglo "urgente" de la N-435 y la N-433

5/04/2018 - 15:25

Miembros de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, alcaldes y portavoces socialistas, junto a parlamentarios nacionales y andaluces han protagonizado este jueves una concentración en Aroche para pedir al Gobierno central el arreglo "urgente" de las carreteras N-435 y N-433, "dos vías de comunicación que están totalmente abandonadas por el PP".

AROCHE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva socialista, Ezequiel Ruiz, quien ha señalado que "hay tramos kilométricos en los que estos firmes están totalmente destrozados y con grandes agujeros", ha informado el PSOE en una nota.

Para el dirigente socialista, "estamos ante un gravísimo problema, puesto que este Gobierno no solo da la espalda a esta provincia en todas aquellas grandes infraestructuras que necesita Huelva para su desarrollo socioeconómico, sino que está poniendo en peligro la propia seguridad de los ciudadanos al no actuar en unas carreteras que soportan un gran volumen de tráfico".

A su juicio, las mismas "son las principales vías de comunicación entre el norte y el sur", a lo que ha añadido que "el PP también se ha empecinado en acabar con el futuro de las líneas férreas en nuestra tierra, como ocurre con la Huelva-Zafra".

Para Ezequiel Ruiz, "es primordial que el Gobierno se haga de una vez por todas eco de esta situación porque, sin renunciar al desdoble de la N-435 que la sociedad onubense viene reclamando y que es esencial para esta provincia", ha pedido que, "por lo menos, haya un mantenimiento mínimo y digno de estas carreteras, que se encuentran en un estado indecente y muy peligrosas en muchos puntos, y esto no podemos consentirlo".

"Por eso, y en nombre también de muchos ciudadanos que nos lo han pedido mostramos con esta protesta nuestra indignación por una situación que es lamentable e indignante y, lo que es peor aún, nunca un Gobierno había jugado tanto con la seguridad y con la vida de las personas en las carreteras que es de su competencia". Por ello, ha reclamado que "se actúe ya y no tener que lamentar más accidentes en estas vías porque esto es inadmisible".

MOCIONES EN LOS AYUNTAMIENTOS

En esta línea, ha recordado que esta formación está presentando mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para instar al Gobierno a que "con carácter inmediato ejecute una actuación de bacheado y mantenimiento de aquellos tramos de la N-435 y N-433 que presentan un mayor grado de deterioro en su firme, así como a culminar, tramitar, dotar presupuestariamente y ejecutar con la máxima urgencia posible los proyectos de rehabilitación de la N-433".

Asimismo, ha vuelto a pedir al Ejecutivo central que, "de una vez por todas, dote de una partida económica suficiente para impulsar de manera efectiva, y en el menor espacio de tiempo técnicamente posible, la ejecución de la conexión Autovía Ruta de la Plata (A-66)- Huelva, priorizando el tramo entre el enlace con la A-49 y el cruce con la A-461".

Ezequiel Ruiz ha indicado, por último, que no van a parar "en esta lucha digna por reivindicar lo que necesitamos", a lo que ha añadido que no pueden permitir que "se den estas situaciones que no solo están generando un problema enorme para la vertebración de esta provincia, sino que se agravan al no actuar siquiera en estos firmes poniendo en peligro la circulación y la seguridad de las personas", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Aroche, Antonio Muñiz, ha subrayado la necesidad de que la N-433 y N-435, dos carreteras que vertebran la provincia de Huelva, tengan unas "condiciones dignas" para que se puedan transitar. "Se trata de dos vías que se encuentran completamente olvidadas por el Gobierno central, único responsable de su conservación", ha remarcado.

"No se trata de plantear mejoras por una inversión elevada, sino de unas actuaciones de mantenimiento porque se encuentran completamente deterioradas, tercermundistas, por lo que las convierte en muy peligrosas", ha concluido Muñiz.