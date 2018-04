La inversión en Santander aumenta un 66%, hasta 112 millones

5/04/2018 - 15:41

La alcaldesa se muestra "muy satisfecha"

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander está "muy satisfecho" con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, que destinará 112 millones de euros para la ciudad, lo que supone un incremento del 66 por ciento con respecto al año pasado.

Así lo ha asegurado este jueves a preguntas de la prensa la alcaldesa, Gema Igual, quien considera que los PGE son "la demostración inequívoca de la apuesta del Gobierno de Mariano Rajoy por el desarrollo de Santander y de Cantabria".

En este sentido, ha manifestado que "casi estamos volviendo a las cifras de antes de la crisis", y que a los 112 millones de inversión para Santander "hay que sumar" los 22 millones consignados para Valdecilla y los 1,3 millones del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) -con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial, y a petición del Gobierno de Cantabria-.

Igual ha afirmado que los presupuestos "cumplen lo que nos han venido contando todos los ministros", a quienes ha agradecido su "sensibilidad" con la ciudad, especialmente al ministro de Fomento y exalcalde, Íñigo de la Serna, "por las actuaciones en el puerto, en comunicaciones y en cultura".

Igual ha hecho hincapié en que, a través de esa inversión, se da "un impulso importante" al puerto y a las infraestructuras de telecomunicaciones "que tanto necesita esta ciudad".

Y ha subrayado que la inversión que se va a realizar en la capital cántabra "no tiene colores políticos". "Es única y exclusivamente para el desarrollo de Santander, para ganar competitividad como ciudad y para estar muchísimo mejor conectados", ha ensalzado.

Así, aunque el Consistorio aún no ha realizado "minuciosamente" un estudio sobre las partidas destinadas a sus peticiones, la alcaldesa está "satisfecha" con lo que se ha aportado. "En términos generales están todas las peticiones", ha dicho.

Además, Igual ha destacado "otro extra", la celeridad en los plazos. "Es importante la voluntad de ir agilizando la celeridad en los plazos para que los trámites administrativos se cumplan y se reduzcan", un compromiso "que ya estamos viendo" y que, aunque no se refleja en números es también "muy importante", ha dicho.

Por otro lado, ha destacado el aumento del 36 por ciento de la inversión en Cantabria. "Todavía no me puedo creer cómo alguien puede decir que no son unos presupuestos sensibles con el Ayuntamiento de Santander y con el Gobierno de Cantabria" cuando es "la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento", ha comentado en alusión a las críticas de diferentes partidos políticos.