La ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad sigue su curso parlamentario en Corts pese al rechazo del PPCV

5/04/2018 - 15:58

Pastor (PPCV) critica que "tiene narices" que la norma quiera "enseñar hospitalidad" a los valenciano

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El proyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana seguirá su trámite parlamentario en las Corts Valencianes, después de que este jueves PSPV, Compromís y Podemos hayan rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PPCV, que ha contado con la abstención de Ciudadanos.

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha sido el encargado de defender ante la cámara parlamentaria "la necesidad, oportunidad e idoneidad" de este proyecto de ley para desarrollar un sector que el año pasado contó con casi 9 millones de visitantes extranjeros, que gastaron 8.500 millones de euros.

En la Comunitat, ha subrayado, la afiliación a la Seguridad Social en las actividades turísticas crecieron un 6% en el subsector del alojamiento, un 5% en servicios y restauración, y un 13% en agencias de viaje. Indicadores que "ponen de manifiesto la necesidad de cuidar la detalle un sector fundamental de la economía", ha subrayado Climent.

Este proyecto de ley, ha continuado, se configura como una "norma integral", que tiene por objeto la promoción y ordenación de la actividad turística, el fomento y la modernización del sector y la planificación de sus recursos para "consolidar la Comunitat como destino turístico de calidad, inclusivo, sostenible y hospitalario".

Según el conseller, este proyecto "no solo es de turismo, sino también de hospitalidad" y una "norma innovadora", porque en los 20 años que han pasado desde la aprobación de la Ley de Turismo de 1998, han cambiado la forma de hacer turismo, las expectativas de los turistas y los medios de promoción y comercialización de los productos.

Es además una "norma con alma", ha dicho, que tiene "responsabilidad social y ambiental" y que busca "asegurar la rentabilidad económica de las empresas valencianes dedicadas a la actividad turística".

PPCV: "TIENE NARICES"

Por su parte, el diputado del PPCV Fernando Pastor PP ha justificado la enmienda a la totalidad presentada de su grupo en quince razones, entre las que ha destacado que "deja problemas sin resolver y provoca otros nuevos". Según Pastor, aunque sea "oportuno, razonable y conveniente" cambiar una ley de hace 20 años, --vigente "en los mejores años" para el turismo en la Comunitat--, "se ha desaprovechado una oportunidad".

A su entender, esta ley "no está a la altura del sector y de una actividad que genera 250.000 empleo y representa el 14% del PIB de la Comunitat". En este sentido, ha lamentado remite hasta en 44 ocasiones a que "la solución se desarrollará reglamentariamente" algo que cree "inadmisible". "No es buena ley", ha sentenciado.

Pastor ha criticado que el texto pretenda "enseñar a los valencianos a ser hospitaliarios" cuando esta tierra lleva años recibiendo turistas: "Tiene narices", ha sentenciado. Así, ha sugerido que el proyecto no regule tanto en hospitaliad y la ética, "que eso los valencianos sabemos hacerlo perfectamente bien" y se dedique a "regular".

Según Pastor, la norma está llena de "cuentos chinos" y es un "compendio filosófico en el que nadie se siente representado".

CS: "ALGUNOS ASPECTOS PECAN DE GENERALITAS"

Por su parte, desde Cs, la diputada Rosa García ha valorado "el esfuerzo por garantizar la regulación que requiere el sector" aunque ha señalado que "algunos aspectos pecan de generalistas" y ha justificado así la abstención de su grupo a la enmienda del PPCV.

"PREPARANDO EL FUTURO"

Desde el PSPV, Vicent Arques ha defendido que el proyecto de ley "sí legisla de forma clara". "No podemos compartir su idea de que esta ley no legisla", ha contestado a Pastor y se ha mostrado "sorprendido" que el PPCV no comparta el "espíritu" de esta ley. Con ella, "nos estamos adaptando al momento y preparando el futuro", ha subrayado.

También desde Compromís, el diputado Víctor García ha defendido que esta ley era una "reclamación histórica y constante del sector" y ha reprochado que desde el PPCV "no han sido capaces de modificar --la antigua norma-- y encima están poniendo trabas". Por su parte, el parlamentario de Podemos David Torres ha señalado que era necesaria una ley para "definir y trabajar un nuevo modelo que actualizara conceptos" y no perpetúe el modelo vigente.

COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA PAC

Por otro lado, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de PP, Podem y Cs y la abstención de Compromís y PSPV, la creación de una comisión especial para el estudio de la política agraria común (PAC) ante el nuevo escenario 2020-2026 como pedía el PP.

Para los 'populares', "es conveniente" crear esta comisión para abrir un debate entre todos los grupos políticos y la sociedad valenciana para que "nuestro modelo pueda ser considerado y que la nueva PAC dé respuesta a nuestros problemas".

Por ello, propone que se pueda requerir la presencia de expertos, representantes de organizaciones sindicales y empresariales relacionados con la materia y los trabajos no tarden más de seis meses para presentar unas conclusiones que "aún pudiesen ser consideradas durante la discusión de la reforma" .