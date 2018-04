PGE.-Beltrán Pérez pide a Espadas que exija a PSOE facilitar la aprobación de PGE "como PP hizo en la ciudad"

5/04/2018 - 17:18

El portavoz Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha anunciado que ha registrado una carta dirigida al alcalde, el socialista Juan Espadas, exigiéndole que "defienda los intereses de Sevilla" frente a su secretario general federal, Pedro Sánchez, y el Grupo Parlamentario del PSOE en el Congreso para que "facilite" la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "tal y como el PP ha hecho en la ciudad".

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Pérez ha pedido a Espadas que "no se sume ni vaya a copiar el no es no de Pedro Sánchez". Además, considera que los PGE son "expansivos, de crecimiento, en los que se prioriza el gasto social y el empleo y se cumplen los compromisos adquiridos con los agentes sociales y empleados públicos".

Asimismo, en su opinión, apuestan por el apoyo a la formación y el empleo joven, recogen subidas a las pensiones y mejoran la financiación de comunidades autónomas y entidades locales, entre otras "ventajas". Entiende que esto supone una "clara apuesta" del Gobierno de España por la "prosperidad y crecimiento de Sevilla y no pueden demorarse".

"Espadas, como alcalde, conoce bien la necesidad de que las cuentas sean aprobadas para que las inversiones y los gastos en general no se paralicen. Por su posición de gobierno minoritario ha tenido que buscar los apoyos necesarios para que las inversiones en Sevilla pudieran continuar realizándose, porque así se lo exigían los ciudadanos y todos los agentes socioeconómicos de la ciudad", recalca.

Subraya que el PP en Sevilla ha querido "contribuir" a ello, haciendo "renuncias a determinadas exigencias porque así lo exigía el interés general y el sentido de servicio público que ha de guiar a todo responsable político, a pesar de las obvias diferencias ideológicas y dejando al margen intereses partidistas".

"Esa actitud ha llevado a un acuerdo con su gobierno a cambio de compromisos relativos al metro, la bajada de impuestos, el aprovechamiento de la antigua comisaría de la Gavidia y la reclamación de la actualización de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica)", sentencia, instando a Espadas a que "exija esa misma responsabilidad que el PP ha mostrado en Sevilla a Pedro Sánchez y al grupo parlamentario del PSOE".

INVERSIONES EN SEVILLA

Entre las inversiones en Sevilla, Pérez señala una inversión de más de 55 millones para la continuación de la SE-40 y tres millones en la mejora de los enlaces de la SE-20, "actuaciones que sin duda supondrán un avance en las comunicaciones de Sevilla", así como "inversiones en los túneles y autovías de la provincia sevillana que también favorecen a esas comunicaciones de la capital".

Añade que se invertirá en 2018 un millón de euros en la nueva comisaría del Distrito Sur, licitada por 4,5 millones en total, "dando solución a una demanda histórica"; 24 millones para el Puerto de Sevilla; 895.600 euros para obras en el Patio de Banderas y la calle Miguel de Mañara, y 130.000 euros para el inicio de las obras en el Museo Arqueológico, que cuestan 12 millones, "dando cumplimiento el Ministro a los compromisos adquiridos con este Grupo Municipal en la reunión mantenida hace unos meses".

Menciona un millón de euros para la Casa de la Ciencia, 300.000 euros para mejoras en las márgenes del río, 436.000 euros para el aeropuerto y otros tres millones en mejoras en los sistemas de navegación aérea, 9,7 millones para la mejora de las conexiones ferroviarias con la ciudad, como las línea Sevilla-Cádiz, o los 1,2 millones para la línea Sevilla-Huelva.

También, destaca 24 millones para el Puerto de Sevilla y 2,6 millones para los derechos de explotación del centro comercial Plaza de Armas, con el compromiso para 2019 de destinar 1,5 millones a la rehabilitación de sus fachadas. Afirma que serán iniciados los estudios para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla.

INICIATIVAS GENERALES

Por otra parte, indica que las familias sevillanas recibirán nuevas ayudas fiscales como deducciones a familias con discapacidad de alguno de los cónyuges o a familias numerosas; se incrementará el permiso de paternidad; disfrutarán de cheques para guardería. Además, detalla que el IRPF bajará, al subir el mínimo exento de tributación a 14.000 euros y al incrementarse las reducciones a salarios entre 14.000 y 18.000 euros.

"Los jóvenes dispondrán de más recursos para becas de estudio, para ayudas a la formación profesional, se rebajarán las tasas universitarias, y será bonificada la conversión en contratos indefinidos de contratos formativos y de aprendizaje", recalca.

Pérez explica que, para los mayores, las pensiones mínimas así como las de viudedad subirán un tres por ciento y el resto en función de su cuantía y, además, serán más los mayores que no pagarán el IRPF.

Por su parte, las retribuciones de los empleados públicos experimentarán una subida en tres años de hasta un 8,79 por ciento, y serán adoptadas medidas para la reducción de la temporalidad y el incremento de la tasa de reposición, incrementándose el número de efectivos disponibles.

"Muchos policías locales y guardias civiles sevillanos van a beneficiarse de la mayor subida salarial que el Gobierno de la Nación, del Partido Popular, va a llevar a cabo", concluye.