Xunta ratifica la multa de 21.500 euros al Ayuntamiento de Vigo "por incumplimientos reiterados" en el control del agua

5/04/2018 - 17:54

Defiende que el canon incluido en el recibo sirve para mejorar infraestructuras hidráulicas, saneamiento, abastecimiento y gestión de ríos

VIGO, 5 (EUROPA PRESS)

La Xunta de Galicia ha ratificado la sanción al Ayuntamiento de Vigo, por "incumplimientos reiterados" en el control de la calidad del agua, en virtud de un expediente abierto por cuatro infracciones administrativas (tres graves y una leve), y que asciende a algo más de 21.500 euros.

Así lo ha confirmado este jueves en rueda de prensa el delegado del Gobierno gallego en Vigo, Ignacio López-Chaves, quien ha avanzado que la administración autonómica ha desestimado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento. Según ha subrayado, una vez analizada la documentación y vistas esas alegaciones, "quedan probadas" las deficiencias en los controles realizados por el laboratorio municipal en los grifos del consumidor; asimismo, ha habido incumplimientos, ha incidido, en la calidad del agua que no fueron confirmados con segundos análisis, ni comunicados a la autoridad sanitaria.

La Xunta ha recordado que, en los análisis realizados en grifo por el laboratorio municipal de Vigo en 2016 y 2017 se detectaron hasta 24 resultados de agua 'no apta', y otros 31 con resultado de 'apta con no conformidad'. Con respecto al año 2015, ha apuntado que "no se realizaron la totalidad de los análisis" requeridos.

Los técnicos sanitarios de la administración autonómica constataron que ninguno de esos incumplimientos en la calidad del agua fue comunicado por Ayuntamiento. Del mismo modo, tampoco se puso a disposición esa información en el Sistema de Información Nacoinal de Agua de Consumo (Sinac).

El delegado de la Xunta ha calificado como "de extrema gravedad" que el Ayuntamiento no trasladase esos datos ni a la autoridad sanitaria ni a los consumidores, y que, además, no adoptara medidas correctoras, pese a las recomendaciones de los técnicos de laboratorio municipal "que le pidieron que declarara el agua no apta para consumo".

DEPURADORA

Por otra parte, Ignacio López-Chaves se ha referido también a la inauguración de la nueva estación depuradora (EDAR), en la que el Ayuntamiento olívico "apenas ha tenido participación directa" en lo que respecto a su financiación, aportada desde la Xunta y desde el Gobierno de España (con fondos europeos).

Con respecto a las críticas del alcalde de Vigo, que alega que la aportación de la Xunta será inferior a los ingresos que reciba de los vigueses por el canon del agua, el delegado territorial ha recordado que esta tasa se aplica desde 2012 en virtud de la Directiva Europea Marco del Agua, y que las tarifas son las mismas para toda Galicia y dependen del agua que se consume.

Según ha precisado, el canon financia "única y exclusivamente" actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotación de depuradoras, y gestión de los ríos. Concretamente, y entre otros aspectos, se financia la gestión del dominio público hidráulico en el río Lagares o el río Oitavén, en la presa de Eiras, además de servir para hacer inversiones "en infraestructuras". "Es decir, que el balance de ingresos y gastos sale a favor de Vigo, aunque es la ciudad más poblada de Galicia", ha añadido.

En la misma línea, ha recordado que, además de la aportación a la depuradora, la Xunta ha hecho otras inversiones por valor de más de 7 millones, en actuaciones como la conducción que conecta el sistema de abastecimiento de Vigo con la península de O Morrazo, o el Plan Específico para la gestión de inundaciones en la ARPSI Lagares, "a punto de iniciarse". A ello se suman otros proyectos futuros, ha apostillado, como la mejora del saneamiento y depuración en la parroquia viguesa de Teis, y en municipios del entorno (Vilaboa o Soutomaior).