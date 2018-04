Aprobada la modificación Ordenanza para regular botellón y despedidas que "solo prohibirán comportamientos incívicos"

5/04/2018 - 18:11

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha abordado este jueves la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de fomento de la convivencia ciudadana defendiendo que dichos cambios "solo prohíben los comportamientos incívicos" que se puedan producir en botellones o en despedidas de solteros. Los cambios se han aprobado con los votos a favor de todos los grupos a excepción de Cambia Logroño.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

Durante el debate, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha defendido esta ordenanza que busca "asegurar la convivencia entre todos, que a veces no es fácil" y "garantizar los derechos de los ciudadanos" porque "la realidad" es que, a veces, "entran en conflicto" y es ahí cuando "debemos entrar las administraciones públicas poniendo criterio".

Hoy en este pleno -ha continuado- "hemos sido capaces de afrontar esta realidad, dar respuesta a los ciudadanos y poner en orden cuestiones necesarias porque todos tenemos derecho a disfrutar, a descansar y a que nos respeten".

Además, ha recordado, el planteamiento de hacer modificaciones puntuales "es ir poco a poco, paso a paso" y seguir "abriendo camino hacia los siguientes debates en reformas sucesivas porque una ordenanza es un instrumento jurídico que debe estar vivo y sometido a revisión". Una ordenanza "nunca criminaliza a nadie" y ésta en concreto demuestra "la confianza en los jóvenes de la ciudad".

MODIFICACIÓN "PUNTUAL Y PARCIAL"

El portavoz de equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, ha explicado que estamos ante "una modificación puntual y parcial de una de las ordenanzas más importantes de la ciudad" y que responde "a necesidades detectadas y exigidas en muchas ocasiones por vecinos de a pie de la ciudad y por asociaciones y colectivos. Unas exigencias compartidas también por el propio sector hostelero de la ciudad de Logroño que veían en el botellón y en las despedidas de soltero elementos que perjudicaba a la propia ciudad y sus negocios".

Sáinz ha defendido estas modificaciones "que no criminalizan a los jóvenes como dicen desde Cambia Logroño" y ha recalcado que "no ha sido sencillo" porque "queríamos conciliar el derecho al descanso de los vecinos, el ocio de los jóvenes o no tan jóvenes y la libertad de las empresas".

"Ha sido un trabajo complejo en el que, entre casi todos, hemos superado las dificultades y hemos planteado un texto para la aprobación inicial en pleno que se ajusta a la normativa justa y adecuada, no interventiva y que solo pretende corregir despedidas o concentraciones de personas que beben en las calles con actitudes incívicas que realmente molestan a los vecinos y perturban el desarrollo de la vida diaria".

Así, ha insistido, "prohíbe comportamientos incívicos, solo eso. No se prohíben otras cosas" y ha recordado "la posibilidad de sancionar esas conductas por parte de la Policía Local con sanciones leves (30 euros) que se pueden incrementar si se reiteran las infracciones".

SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN

Tras ello, ha indicado Sáinz, ahora "nos queda a todos un trabajo importante de materia de sensibilización y de información porque todos sabemos que los jóvenes hoy por hoy tienen esa tendencia natural a concentrarse en ciertas calles. Hay que hacerles ver que no está prohibido siempre y cuando no alteren el derecho al descanso de los vecinos, no ensucien y respeten la libertad de los vecinos".

"Confío en que de la mano de todos, incluso de Cambia Logroño a pesar de su desafortunadas declaraciones, tenemos la ocasión de predicar con el ejemplo de esta modificación, explicar, informar y sensibilizar a los jóvenes para hacer una ciudad más respetuosa con todos y entre todos".

Por todo ello ha apelado a trabajar "para que se ofrezca la información clara y detallada de lo que esta ciudad acoge, respeta y desea que son despedidas de solteros y botellones cívicos y respetuosos".

"UNA ORDENANZA NO ES UNA SOLUCIÓN PERO AYUDA"

En el turno de debate, el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha asegurado que aunque ha sido "muy complicado" llegar a un acuerdo en estos asuntos lo cierto es que "una ordenanza no es la solución aunque sí que ayudará". Aún así, ha destacado, "el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es seguir trabajando en medidas educativas para jóvenes, fomentar el consumo responsable y proponer alternativas de ocio que son asuntos en los que el Ayuntamiento tiene muchas carencias y debemos incidir".

Por su parte, la concejal de Ciudadanos, María Luisa Alonso, considera que "conjugar el respeto y el descanso de los vecinos con la libertad y el ocio del resto y la actividad empresarial no ha sido tarea sencilla pero estas modificaciones, que se han trabajado durante meses y con la participación de todos, es importante pero ahora toca ponerla en marcha y evaluar si funciona o no. Es un buen punto de partida aunque todavía queda mucho por hacer".

A favor también se ha pronunciado el Grupo Municipal Socialista quien, en voz de Beatriz Arráiz, ha indicado que esta ordenanza "da respuesta a una situación muy reclamada por muchos colectivos y vecinos particulares que estaban sufriendo diferentes días a la semana botellones de hasta 200 personas en horas de descanso o despedidas incívicas".

Estas modificaciones puntuales "son necesarias" pero "todavía hay muchas situaciones que hay que revisar y eso es lo que haremos desde el Grupo Municipal Socialista" porque "es necesaria la ordenación del espacio público".

CAMBIA CALIFICA LA ORDENANZA COMO "INNECESARIA, VAGA Y ARBITRARIA"

En contra de las modificaciones se han mostrado desde la formación Cambia Logroño. Marina Blanco ha criticado así las "trabas que impone el Ayuntamiento con esta ordenanza" que la considera "innecesaria" porque "ya hay otras que acotan estos temas".

Desde Cambia exigen su "derogación" por ser "vaga y arbitraria" que deja "en manos de la policía decidir qué actitudes son denunciables o cuáles no, se privatiza el espacio público y no lo entendemos" y ha pedido fomentar "otras actividades de ocio".

"Sancionando a la gente no se van a solucionar las acciones incívicas", ha lamentado Blanco.