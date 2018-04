Turismo.- 'Sabores Almería' participa en una mesa redonda de apoyo a la Capitalidad Gastronómica 2019

La Diputación Provincial y la marca 'Sabores Almería' han participado este jueves en la mesa redonda 'Gastronomía y Turismo. Oportunidades para Almería', que se ha celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Almería, y en la que se ha respaldado la candidatura de la ciudad como Capital Gastronómica 2019.

ALMERÍA, 5 (EUROPA PRESS)

La actividad ha sido organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL, según ha explicado la Diputación Provincial en un comunicado, y en ella han participado personas "de reconocido prestigio y brillante trayectoria", tanto del sector público como del privado, que han aportado distintos puntos de vista a este encuentro. Además, ha servido como foro para exponer las características de Almería como candidata a Capital Española de la Gastronomía y el porqué merece ser la elegida.

María Vázquez, concejala de Economía del Ayuntamiento de Almería, ha agradecido "el apoyo de todas las administraciones" en esta candidatura y ha explicado, a través de una serie de datos, la "estrecha relación" de la ciudad con el turismo gastronómico, ya que "más del 40 por ciento de los turistas internacionales son conocedores del valor que tienen sus tapas, y más del 70 por ciento de los nacionales también sabe de la riqueza gastronómica almeriense".

Vázquez ha declarado que "Almería tiene los ingredientes para ser Capital Española de la Gastronomía 2019: una excelente materia prima, un innovador sector agroalimentario, creatividad de los chefs y restaurantes, y algo muy almeriense como es la tapa". Por eso, la concejala ha animado a todos los estudiantes a unirse en redes sociales al hagstag #ElGustodeCompartir.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UAL, su decano, Jerónimo Burgos, ha asegurado que "esta mesa redonda es un excelente momento para que surjan oportunidades y para que se genere conocimiento en torno al mercado turístico y las posibilidades que ofrece la gastronomía, ya que tenemos gran cantidad de materias primas y de activos complementarios que pueden reforzar esa imagen turística de Almería, con la gastronomía como apoyo para el desarrollo del turismo".

Además, Burgos ha explicado que, a través de los Grados relacionados con los estudios de mercado y el turismo, "la Universidad de Almería quería apoyar la candidatura" porque "la gastronomía es una oportunidad de negocio, hay una agricultura potente y una forma de poner en valor esos productos es precisamente con el valor añadido de la gastronomía".

El vicepresidente tercero de la Diputación Provincial, Óscar Liria, ha destacado el revulsivo que supone para la gastronomía y el turismo de la provincia la puesta en marcha de 'Sabores Almería', "la primera marca gourmet de la provincia, un sello y distintivo de calidad que, tan solo en su primer año de vida, está respaldado por más de 150 empresas de la provincia dispuestas a llevar sus mejores sabores por el mundo bajo este paraguas".

Liria ha señalado el carácter transversal de los proyectos que impulsa la institución y el impacto positivo que tienen en el destino 'Costa de Almería', ya que "dentro del importante binomio turismo y gastronomía, la Diputación y 'Sabores Almería' contarán para la promoción internacional de la marca con el embajador por excelencia de la provincia, David Bisbal". Además, la institución apoya "iniciativas como la candidatura 'Almería 2019' y todas las actuaciones que hagan de 'Costa de Almería' un destino turístico de referencia a nivel nacional e internacional".

Algunos de los empresarios gastronómicos de la provincia "han salido de la UAL", según ha revelado el decano, Jerónimo Burgos, y han participado en esta mesa redonda, como Antonio J. Pérez, fundador de Panaria y vicepresidente ejecutivo de 'Cía del Trópico'.

Pérez ha confesado estar viviendo "con mucha ilusión" esta candidatura, y ha asegurado que, "viendo lo que ha pasado con otras capitales en nuestro país los últimos años, Almería va a hacer un papel muy digno, porque si hay una cocina con personalidad es la que hay aquí, sin lugar a dudas".

El empresario ha recomendado a los estudiantes ser "exigentes y felices" y les ha animado a "no quedarse quietos. Hay que mejorar, no quedarnos con la autocomplacencia de que tenemos 82 millones de turistas y que es suficiente. Para crecer hay que querer hacerlo y es importante estar contento y feliz con uno mismo y con lo que hace, no por tener más restaurantes, sino que los que tengas, te gusten".

En la cita también ha participado Paco Roncero, chef con dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol, quien ha hablado de "la experiencia del cliente, desde la creatividad y la innovación, ser diferentes y crear un sitio único, sin perder algo importante como son las raíces y saber para quien se cocina".

Roncero ha reconocido la cocina almeriense como "muy tradicional" y ha elogiado que "aquí está lo que hace alta para cocinar, una materia prima excelente, por lo que, a partir de ahí, a trabajar con cariño y con pasión, haciendo las cosas bien".

"Lo más importante para un cocinero es la materia prima, y en Almería tenéis lo mejor del mar y unas frutas y verduras impresionantes", ha apuntado el chef, quien ha definido el binomio gastronomía-turismo como "vital, porque dependemos mucho de ello".