Podemos dice que la URJC se ha dado cuenta de que no podía continuar con la "farsa" del máster de Cifuentes

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha dado cuenta de que no podía continuar con la "farsa" del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras anunciar la Universidad que llevará a la Fiscalía las informaciones sobre presuntos delitos relativos a las calificaciones que obtuvo.

Así lo ha expresado Ruiz-Huerta en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que la URJC haya asegurado que llevará a la Fiscalía estas informaciones.

"Es un escándalo esta información... por si no hubiese pocos indicios, muy bien fundamentados, de que el máster de la señora Cifuentes es un fraude. La propia Universidad, en un primer momento, parecía que la iba a respaldar, y ahora se ha dado cuenta de que no puede continuar con esta farsa y ha decidido dar traslado a la Fiscalía de lo que evidentemente parece que es una actuación delicitiva y fraudulenta", ha criticado la portavoz de Podemos.

En este punto, Ruiz-Herta ha sostenido que habrá que ver cuál es la decisión que toma Cifuentes, "si es capaz de soportar con la misma actitud cínica que tuvo ayer, las motivaciones para dimitir eran solidas".

"No va a poder trabajar con normalidad ni tranquilidad y eso no se puede consentir, que se paralice una región con problemas tan importantes porque esta señora no se empeñe en dimitir cuando no hay nada a lo que se pueda agarrar", ha augurado la portavoz de Podemos.