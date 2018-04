Contratiempos para el juicio por el 'Caso Samaniego' ante una supuesta nulidad de actuaciones

5/04/2018 - 19:29

Una cuestión procedimental podría retrasar la convocatoria del proceso judicial por el denominado 'Caso Samaniego' ante un supuesto caso de nulidad de actuaciones en el momento de dictarse el auto de apertura del juicio oral, tal y como plantea la consulta que la Audiencia de Valladolid ha evacuado a las partes a través de una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Si en un principio el tribunal sentenciador, la Sección Segunda de lo Penal que preside Feliciano Trebolle, anunció la imposibilidad de celebrar el juicio antes de 2019 y luego, para no coincidir el proceso con las elecciones, se barajó el mes de mayo para la vista pública, la fecha está ahora en el alero ante el contratiempo que supone el auto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 en el que, tal y como ha detectado la Audiencia Provincial, se omite la responsabilidad civil subsidiaria que el fiscal solicitó para las empresas representadas por los encausados.

Aunque la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento no recogía la responsabilidad subsidiaria del grupo de empresas de la familia Samaniego, Fiscalía sí incorporaba dicha petición en su escrito y la misma no ha sido recogida en el auto de apertura del juicio oral.

Así, las partes han sido emplazadas por la Audiencia de Valladolid para que antes de cinco días realicen las alegaciones oportunas, si bien uno de los letrados defensores, en declaraciones recogidas por Europa Press, anticipa ya que "hay causa de nulidad de actuaciones por cuanto no se puede condenar a las empresas como responsables subsidiarias si a las mismas no se les ha comunicado tal circunstancia".

Como posible solución se plantea retrotraer las actuaciones al momento previo del auto de apertura del juicio oral para subsanar este olvido, con lo que el proceso podría sufrir una demora y retrasarse así la convocatoria de la fecha del juicio.

PENAS QUE SUMAN ENTRE 35 Y 45 AÑOS

En su escrito de calificación provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego' por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

Tales delitos obedecen a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital vallisoletana pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel--en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

En el relato de hechos presuntamente delictivos se apunta que Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, formalizó en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.