Navarro Miranda (AN) advierte de que la "corrupción no solo cabe en la administración pública"

5/04/2018 - 20:27

El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, ha advertido este jueves durante una conferencia en Palma de que la "corrupción no solo cabe en la administración pública sino también en los negocios" aunque por ahora, ha matizado, "es un delito escaso".

PALMA DE MALLORCA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha manifestado durante una conferencia titulada precisamente, 'Delito de corrupción en los negocios', en la que ha detallado distintos detalles acerca de este delito incluido en el Código Penal tras su reforma de 2015.

"Por ahora no he detectado una especial fiebre con él", ha dicho bromeando acerca de la frecuencia en la que se comete este delito, por lo que, de momento, ha agregado, "no es de los delitos que más deben preocupar, pero a lo mejor dentro de unos años...".

Esta conferencia está enmarcada dentro de las acciones formativas desarrolladas a cabo por el Colegio de Abogados en el mes de abril, dentro de las que se incluye una charla motivacional a jóvenes abogados a cargo de la formadora Marian López, una jornada sobre protección de datos y otra conferencia sobre la situación de las cláusulas hipotecarias abusivas a cargo del abogado, Fernando Martínez Muñoz.