Los votos a favor de Cambia, PR+ y PSOE aprueban la moción de solidaridad con Jorge y Pablo por el 'No Caso' del 14N

5/04/2018 - 20:35

El PP vota en contra porque "esta situación se debe dilucidar en los juzgados. Somos concejales, no jueces"

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves la moción presentada por Cambia solicitando "la condena a la violencia" y "solidaridad" con los afectados del 'No Caso', Jorge y Pablo, tras los altercados que se produjeron en la huelga general del 14N de 2012. La moción ha contado con los votos a favor de la formación liderada por Gonzalo Peña, así como del PSOE y del PR+, la abstención del Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Gonzalo Peña ha sido el encargado de defender la moción lamentando que la próxima semana se enfrentarán "dos inocentes", Jorge y Pablo, a un juicio tras "unas cargas policiales brutales" por una "abusiva acción policial" en la tarde de la huelga general del 14N en la plaza del Espolón de Logroño.

Tras recordar los hechos que sucedieron en Logroño el día de la huelga general, Gonzalo Peña se ha centrado en los dos encausados. Por un lado, en Pablo Alberdi a quien le piden 6 años y 9 meses de prisión y a Jorge Merino con una petición inicial de 7 años y medio que, tras la segunda vista, se amplió a 9 años por diferentes delitos o faltas de desórdenes públicos, de atentado con medio peligroso, de lesiones, de atentado a agentes de la autoridad y de un delito de daños cualificados.

En el caso de Jorge Merino, además, "se da la circunstancia de que no estaba en la plaza del Espolón, ni siquiera en Logroño, cuando empezaron las cargas porque estaba en su puesto de trabajo", ha señalado.

A las puertas del juicio del 'No Caso', Peña ha querido destacar "la sazón personal y la vulnerabilidad sentida" de ambos y también es sospechoso "la destrucción de los vídeos de aquella noche" y considera una "responsabilidad" mostrar "solidaridad" ante esta situación.

"Yo viví el relato en primera persona porque estuve allí y vi las causas desproporcionadas que se mandaron realizar", ha insistido Peña.

Además, y durante uno de sus turnos, se ha querido referir personalmente a Pablo y Jorge -presentes en el salón de plenos- "porque aunque habéis perdido mucho en estos cinco años, también habéis ganado mucho como es la solidaridad y fraternidad de mucha gente y que se os reconozca como un ejemplo de lucha".

Ante esta situación, el Ayuntamiento "debe velar por la seguridad de los logroñeses denunciando cualquier situación que vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos" y ha solicitado que se declare al municipio "contrario a cualquier tipo de violencia y que haya empatía para que se posicione de manera solidaria con estos dos inocentes porque hay que estar a la altura como Ayuntamiento".

EL PP: "NO SOMOS UN JUZGADO"

En el turno en contra, Miguel Sáinz (Grupo Municipal Popular) ha asegurado que esta situación "es muy delicada" pero "nosotros no somos un juzgado, somos la más alta representación de los logroñeses con todas las ideologías presentadas y es un error volver a traer a este pleno dicha cuestión que es un pleno político no judicial".

La situación de Jorge y Pablo y otros encausados "se deben dilucidar en los juzgados, y ese fue el argumento que utilizamos, junto a otros partidos políticos, ante esta situación con los incidentes del 14N" en la anterior moción.

Además, ha continuado, es un "enorme error" traer este asunto aquí por segunda vez y ha lamentado el "relato parcial y partidista que arroja dudas irresponsables sobre un sistema democrático jurídico ya que incluso habla de malos tratos en comisaría". Todo en un "relato de terror que no encaja en un estado de derecho como el que vive este país".

A pesar de ello, ha destacado, "independizo esto de la situación personal de Jorge y Pablo" y les ha pedido "que afronten ese procedimiento preocupados pero confiados en la justicia y conscientes de que van a tener la oportunidad de defenderse".

"Esto va por encima de nosotros", ha reiterado. Además, Miguel Sáinz ha pedido que "entiendan nuestra postura como grupo político porque nosotros apostamos por la confianza en el sistema de derecho, en la Policía, en nuestros jueces y fiscales y la acusación y debemos confiar en ellos y en los tribunales".

En el turno de portavoces, Rubén Antoñanzas (PR+) ha anunciado su voto a favor -que ha sido refrendada por aplausos de los asistentes- porque "a escasos días de que empiece el juicio en nada afectará nuestra posición en la independencia judicial". Además, ha asegurado que ese día "a mí me falló la Policía Nacional que estaba para protegerme". Aún así, ha explicado, "creo que no incidir en asuntos judiciales es acertada porque somos concejales no somos jueces, y no nos compete en absoluto, pero tampoco acabo de entender esta relación de hechos comentados".

Desde la primera vez que se trajo la moción al pleno en 2015 "conocemos en más detalle las consecuencias de la Ley Mordaza" y "visto que todas las pruebas ya se han presentado en el juzgado y que el juicio comienza en unos días, si nos posicionamos hoy en nada afectará a la independencia judicial". Por ello, "les anuncio mi voto a favor".

Por su parte, la concejal de Ciudadanos, María Luisa Alonso, ha destacado que "aunque estamos en contra de cualquier violencia y cualquier hecho que vulnere los derechos fundamentales de cualquier persona y somos defensores de la presunción de inocencia, tiene que ser un juez quien dilucide las responsabilidades si las hay".

Como concejales "tenemos una responsabilidad ante la Ley y Democracia aunque tengamos nuestra propia opinión" por ello "nos vamos a abstener".

En el turno de portavoces también ha intervenido Beatriz Arraiz, quien ha calificado como "desmesurada la presencia policial que tensionó la situación aquel día".

"Aquí no venimos a hacer de jueces de nadie, existe la presunción de inocencia y los dos encausados son inocentes a día de hoy y estamos haciendo el planteamiento al revés. Nos queremos solidarizar con dos personas que, debido a una posición política que fue errónea y equivocada, se provocó una situación de tensión anómala e intencionada por una decisión del delegado del Gobierno" lo que ha supuesto "una agonía de cinco años y de tensión para los dos encausados".

"Respetamos totalmente las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, pero hay decisiones políticas que provocan situaciones que dan lugar a hechos como éste y hoy mostramos una posición política respecto a una situación que nos parece injusta".

Finalmente, el concejal del PP, Miguel Sáinz, tras conocer la aprobación de la moción ha lamentado que "hoy este pleno ponga a los pies de los caballos a todo nuestro sistema judicial y político y democrático" y hoy Cambia Logroño "se lleva esto a casa gracias "a la falta de altura política de varios concejales y al cambio de postura de alguien -haciendo referencia a Rubén Antoñanzas"- que hoy nos han decepcionado a todos".

Además también se ha referido a Ciudadanos por su abstención porque "nosotros ni condenamos ni absolvemos a los dos encausados, y aquí se está o no se está votando a favor en contra, pero no absteniéndose".