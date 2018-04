Sanitarios catalanes se unen en una plataforma para defender el derecho universal a la asistencia

6/04/2018 - 12:40

Suman más de 3.000 firmas en el primer día de recogida

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

Profesionales de sector de salud y sociosanitario catalán se han unido en una plataforma bajo el lema 'Salut, un dret per a tothom' (Salud, un derecho para todos) para defender la Ley de universalización de la asistencia sanitaria aprobada por el Parlament el año pasado, después de que el Gobierno central haya presentado un recurso porque la considera inconstitucional.

En declaraciones a los medios, el psiquiatra Josep Antoni Ramos ha explicado que se trata de una iniciativa surgida espontáneamente de trabajadores del sector en contra de que se recorte un derecho universal, que afectaría a las personas más vulnerables y, a la vez, podría presentar un "problema enorme" para la salud pública, al no cubrir vacunas e infecciones, por ejemplo.

El miembro de la plataforma ha explicado que han visto necesario defender esta ley porque, si no, la atención sanitaria a personas en situación irregular se situaría fuera de la ley: "No hay justificación ni motivo para retirar este derecho", ya que no ven motivos de recursos, y se generaría más exclusión social.

Ha alertado de que en la actualidad, el fenómeno migratorio plantea retos como la atención a personas que migran de otros países, como los refugiados, que probablemente llegarán más y que hay que evitar que sufran la "exclusión brutal" que supondría la retirada de una ley que blinda este derecho, aunque se aplicaba anteriormente desde la década de los 1980, ha recordado.

La iniciativa ha recogido más de 4.000 firmas en la plataforma 'Change.org', donde superó las 3.000 en las primeras 24 horas, y en la que pide en un manifiesto dirigido a la Conselleria de Salud de la Generalitat que se defienda la universalidad sanitaria por garantizar un derecho humano fundamental y, a la vez, una pieza "clave" del modelo de salud catalán.

El psiquiatra ha recordado que los colegios profesionales se han posicionado a favor de mantener esta universalidad, y ha explicado que la iniciativa digital pretende llegar también a la sociedad.