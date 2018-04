Sánchez Mato carga contra Cs, que hace la "respiración asistida a un moribundo para quedarse con la herencia"

6/04/2018 - 12:39

"Ustedes confunden las comisiones de investigación con comisiones de salvación del PP", recrimina a Cs, junto a su actitud de salvar "al soldado Ryan"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Ahora Madrid en la comisión de investigación por la venta de 1.860 viviendas de la EMVS a Fidere, Carlos Sánchez Mato, ha cargado contra Ciudadanos --partido que ha votado abstención al mismo dictamen de la comisión que, sin embargo, sí apoyó en 2016--, de quien ha dicho que hace "la respiración asistida a un moribundo para quedarse con la herencia".

La actual portavoz de la comisión por parte de Cs, Silvia Saavedra, ha justificado el cambio en el sentido del voto por tratarse, entre otras razones, de un asunto judicializado. Ante esto, el edil Sánchez Mato le ha recordado que el caso del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, también está judicializado pero en esa situación la formación naranja ha llegado a proponer una comisión de investigación.

"En la Asamblea también es algo judicializado", ha puntualizado después de pedir que apoyen la moción de censura presentada por el PSOE, "perfectamente justificada". En este punto, el concejal ha sostenido que el caso del máster no es ni comparable con el perjuicio que supuso la venta de 1.860 viviendas en 18 promociones de la EMVS a Fidere, con un quebranto patrimonial que ha cifrado en 162 millones de euros y que ha supuesto un aumento de los alquileres para los arrendatarios cuando no un desahucio de las viviendas que habitaban.

CONSECUENCIAS "LETALES"

Las consecuencias, por tanto, han sido "letales" para vecinos que escucharon de boca de la exalcaldesa Ana Botella que "sólo iban a notar un pequeño cambio" en sus vidas, la empresa que giraba los recibos. "Pregúnteles, también a los desahuciados", ha invitado Carlos Sánchez Mato a los concejales del PP.

También ha criticado que el PP no asistiera a las sesiones de la comisión de investigación al considerar que se trataba de una "Causa General" contra ellos. De "craso error" ha tildado tanto esa actitud como la de los comparecientes que no asistieron a las sesiones en un intento de "poner un velo ante el expolio de patrimonio en la ciudad realizado por sus gobiernos".

Para Carlos Sánchez Mato, la operación de venta de viviendas es "un claro ejemplo de mala praxis y de la comisión de presuntos delitos". "Políticamente fue un dislate y una enajenación perversa cuando se hicieron cosas que no son explicables", situación que ha colocado en el mismo plano que "presumir de unas actas que luego se demuestran que son falsas", en alusión al máster de Cifuentes.

EL "PAPELÓN" DEL PP

El portavoz de Ahora Madrid en la comisión, Carlos Sánchez Mato, ha cargado contra una enajenación que "políticamente fue un dislate y perversa" por parte del PP, que se enfrenta a un "papelón" al tener que "justificar cosas injustificables" como la aparición de la que ha denominado empresa instrumental al referirse a Ítaca, que "apareció para cobrar una comisión de casi dos millones de euros". En ese punto se ha dirigido a Cs para decirle que no les ha visto denunciar esta situación ante Fiscalía.

"No les veo nunca ejerciendo la acusación particular porque está viendo si sostienen al soldado Ryan, que está en una situación complicadita", ha lanzado. Sánchez Mato ha confesado no entender el cambio del sentido de voto de Ciudadanos en el dictamen de la comisión, refrendado en septiembre de 2016 por el entonces portavoz en la misma, Miguel Ángel Redondo, cuando hoy la actual portavoz, Silvia Saavedra, se ha abstenido.

El edil ha alabado el trabajo realizado entonces donde, echando mano de su ironía, ha recordado que nunca extorsionó a Redondo para que apoyara el dictamen ni aplicó con él sus dotes de encantador de serpientes.

"COMISIONES DE SALVACIÓN DEL PP"

Además ha instado a Cs a que apoyen a los vecinos de Madrid desde la Asamblea porque en el proceso de nulidad de la venta, impulsado por el Ayuntamiento a raíz del primer dictamen de la comisión, "la pelota está en la Comunidad". "Por favor, ustedes con su voto de calidad en la Asamblea pueden hacer que el proceso de nulidad que necesitan los afectados avance" pero está seguro de que "no lo van a hacer porque sólo hacen la respiración asistida al PP".

"Ustedes confunden las comisiones de investigación con comisiones de salvación del PP y quedan en evidencia una vez más. Han venido a hacer la respiración asistida a un moribundo para quedarse con la herencia", ha recriminado a Cs.