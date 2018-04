Logroño Cívico muestra "la incongruencia" de la Ordenanza de la Convivencia Ciudadana y pide "reflexión"

6/04/2018 - 12:39

Logroño Cívico ha presentado este viernes una denuncia simbólica en la comisaria de Policía Local de la calle Ruavieja contra el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, por "perpetrar una tala indiscriminada de árboles" en la calle Club Deportivo y "no presentar los informes necesarios" algo que, "está prohibido en base a la Ordenanza Municipal de Fomento de la Convivencia Ciudadana aprobada ayer en pleno municipal".

LOGROÑO, 6 (EUROPA PRESS)

Logroño Cívico ha querido mostrar así "la incongruencia" de esta ordenanza que se aprobó por los votos de todos los grupos municipales a excepción de Cambia Logroño y hacer reflexionar a la ciudadanía sobre "si es necesario o no una ordenanza de estas características" en la ciudad.

Así, el concejal de Cambia Logroño (partido que forma parte de Logroño Cívico), José Manuel Zúñiga, ha señalado que la tala de árboles que se produjo el pasado 8 de marzo de 11 árboles en dicha avenida fue "un hecho que no pudo acaecerse sin el beneplácito del concejal de Medio Ambiente, Ruiz Tutor". Esta tala "está prohibida por la Ordenanza citada y está tipificada en su artículo 27 como una infracción muy grave de la misma".

Además, explica, la denuncia viene porque "en la última comisión de Urbanismo se le solicitó un informe de porqué se había procedido a dicha tala y a día de hoy todavía no se nos ha presentado". Por ello, y con la Ordenanza vigente se demuestra que ésta "presenta incongruencias y nos mostramos totalmente en contra".

Por su parte, la concejal del grupo, Marina Blanco, ha explicado que esta acción es en respuesta de lo aprobado ayer en pleno municipal para reflejar "situaciones que nos chirrían" como es "la arbitrariedad con la que se producen las denuncias".

En este sentido, ha explicado, con dicha Ordenanza "es la Policía Local quien decide si una acción es motivo de sanción o no" y hoy "estamos aquí porque queremos ver si una tala de árboles como la de Ruiz Tutor es motivo o no".

Además, esta ordenanza pone en alza "la indefensión de los ciudadanos" porque "si Ruiz Tutor tiene un informe que explique dicha tala, esta denuncia no seguirá su curso pero si un ciudadano es denunciado por la Policía, seguramente, no tendrá los mecanismos necesarios para que defenderse".

Con todo ello, se demuestra que "es una ordenanza vaga, no es del todo correcta y no se entiende". Así, y mediante esta acción, ha finalizado, "queremos que los logroñeses reflexionen sobre la ordenanza, si es necesaria o no".

Logroño Cívico está representado por Ecologistas en Acción, Logroño en Bici, Marea Blanca, Ezzor Roma, Stop Represión, CCOO, CNT, Reas Impulso Municipalista, Equo, Podemos y Cambia Logroño.