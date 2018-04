La dirección de IULV-CA debate este sábado nuevos pasos para construir la "unidad política y electoral" en Andalucía

6/04/2018 - 13:17

El Pleno de la Comisión Coordinadora Andaluza de IU, máximo órgano de coordinación entre asambleas, se reunirá este sábado en Sevilla para abordar la estrategia de trabajo de la organización en los próximos meses, marcada por los nuevos pasos a seguir para la construcción de la "unidad social, política y electoral" en Andalucía.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Según explica en un comunicado el portavoz de la dirección, Pedro J. Ortega, la jornada determinará las tareas que IULV-CA desarrollará en los próximos dos meses para cumplir con los acuerdos adoptados en su última asamblea y que pasa por "la construcción del bloque de cambio y la concreción de una unidad política y electoral en Andalucía y en cada pueblo y ciudad".

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ya ha adelantado esta semana en una comparecencia junto a la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, que el proceso de confluencia que negocian ambas formaciones de cara a los procesos electorales que están previstos en 2019 estará terminado "de sobra" antes del próximo mes de octubre.

El propio Maíllo abrirá la reunión con un informe sobre la situación política de Andalucía en el que hará balance de los meses anteriores, en los que desde la dirección andaluza se ha apostado por "primar la cuestión social en el debate político por encima de las tensiones territoriales".

Así, según Ortega, IULV-CA avanzará en su propósito de construir espacios unitarios en cada territorio de Andalucía con el objetivo de "conformar un programa, un discurso y una acción con voluntad de gobierno" que sea capaz de disputarlo a Susana Díaz.

"HUIR DE RUIDOS DE SIGLAS Y BANDERAS"

En este sentido, la dirección de IULV-CA apuesta por "huir de ruidos sobre siglas y banderas que nos alejan de los objetivos prioritarios que tenemos en este momento: la construcción del programa de transformación para nuestra tierra que la saque del largo letargo en la que la ha sumido la gestión del PSOE".

"La Andalucía que no sale del paro y no llega a final de mes no está para debates de siglas o nombres, sino que esperan un acuerdo de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales que disputen los gobiernos a los partidos conservadores", ha incidido el portavoz.

Para ello, Maíllo incidirá en la necesidad de "seguir enfrentándonos al debate territorial que sostiene el eje reaccionario PP-Cs, sobre todo, con Cataluña, para situar el foco en los problemas que realmente sí provocan la ruptura del país y de Andalucía: la desigualdad, la precariedad, el deshilache social y la corrupción".

MANTENER LA "TENSIÓN MOVILIZADORA"

Junto a ello, Maíllo propondrá que IULV-CA siga trabajando en Andalucía por mantener la "tensión movilizadora" en los próximos meses para dar continuidad a los "hitos" que han supuesto el 8M y las concentraciones por un sistema público de pensiones digno y que, para IU, "han constituido una referencia para la construcción de la unidad popular y en los que la gente de IU ha tenido mucho que ver".

En ese sentido, Ortega ha señalado que la hoja de ruta que salga de la reunión de la Coordinadora pasará por "un calendario activo en la movilización" con la vista puesta en las reivindicaciones republicanas del próximo 14 de abril, la celebración del Primero de Mayo junto a los sindicatos y las movilizaciones que tendrán lugar el próximo 20 de mayo contra la base militar de Rota (Cádiz).