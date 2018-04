PSOE de Porcuna impugna consulta popular impulsada por el alcalde sobre su continuidad "por no ajustarse a la ley"

6/04/2018 - 13:25

El Grupo Municipal del PSOE de Porcuna (Jaén) ha impugnado la consulta popular planteada por el alcalde, Miguel Moreno, sobre la continuidad o no del equipo de gobierno formado por él y ocho concejales que en febrero pasaron a no adscritos tras abandonar el PP, "por no ajustarse a la ley".

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

Según ha explicado este viernes en una nota su portavoz, Isabel María Aguilera, "no cumple con los requisitos legales exigidos", ya que la votación debería versar "sobre un asunto competencia propia de este municipio" y no sobre la continuidad de una serie de concejales, que es un asunto "que corresponde a la esfera personal" de esos ediles.

Ha explicado que ya se ha registrado en el Ayuntamiento esta alegación al acuerdo de pleno de 13 de marzo (en el que se aprobó iniciar el procedimiento para realizar la consulta). Para el PSOE este acuerdo, no cumple con los requisitos contemplados en el artículo 71 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de Bases del Régimen Local, y en el artículo 2 de la Ley del Parlamento de Andalucía 2/2001, de 3 de mayo, sobre la regulación de consultas populares.

"La renuncia a la condición de alcalde y de concejal no se configura en la Ley como competencia propia de las entidades locales, sino como un derecho de los miembros de las entidades previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Es un derecho y un deber condicionado, una vez elegido, que depende solamente de la voluntad del concejal o del alcalde", ha subrayado Aguilera.

Ha añadido que la alegación del grupo socialista se ampara en el artículo 71 de la Ley de Régimen Local, que dice que los alcaldes podrán someter a consulta popular "aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos".

Además, tiene que haber "autorización" del Gobierno de España. Igualmente, se alude a la Ley andaluza de consultas locales, cuyo artículo 2 dice que este instrumento sirve "para conocer la opinión de los vecinos sobre asuntos de la competencia propia municipal".

Asimismo, se aporta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sentencia que el objeto de la consulta popular "debe referirse a asuntos relativos a la acción del gobierno local, de carácter local, que versen sobre materias de competencia propia municipal, que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos".

En este sentido, el documento del PSOE aporta las materias sobre las que los ayuntamientos tienen competencias según el artículo 25 de la Ley de Régimen Local. Son, entre otras, cuestiones relativas a urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua, infraestructuras viarias, situaciones de necesidad social, policía local, tráfico, turismo, ferias, mercados, salud pública, instalaciones deportivas o equipamientos culturales.

"Exigimos al señor Moreno que se deje de operaciones electoralistas, que no utilice el Ayuntamiento con fines partidistas y que se ponga a trabajar de una vez por los vecinos y vecinas de Porcuna, porque lleva mucho tiempo desaparecido, más dedicado a otros menesteres que a gestionar los asuntos municipales, que debería ser su principal obligación", ha concluido la edil socialista.