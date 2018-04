Más de 140 expositores y cerca de 170 marcas mostrarán lo último en monturas y gafas de sol en ExpoÓptica 2018

La 32 edición de ExpoÓptica, Salón Internacional de Óptica, Optometría y Audiología, organizado por Ifema, será una vez más punto de encuentro entre los profesionales del sector óptico y los distribuidores, del 13 al 15 de abril en IFEMA-Feria de Madrid, donde más de 140 expositores y cerca de 170 marcas presentarán sus novedades e innovaciones en monturas y gafas de sol.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El salón mostrará una importante oferta comercial con grandes empresas y marcas expositoras como Quicksilver, Cazal Eyewear, LaSedeOptica, Europa Eyewear, Flippan Look, Indo, Jaytesa, KI ET LA, Mammut, Natural Óptics Group, Optiwell, Panoptica, Papereyes, Parafina & Co., Perfect Vision & Audio, Visual Global, Visibilia, United Vision, Uniprecio, Trebol Optic, Emoji Vision, entre otras.

Esta edición de ExpoÓptica será una ocasión única para dar a conocer al profesional lo último en monturas y gafas, que próximamente se podrán ver en los establecimientos especializados, a cargo de marcas de reconocido prestigio y amplia trayectoria, que hacen su propia interpretación de la moda y las nuevas tendencias.

Además, la celebración de ExpoÓptica es la ocasión elegida por algunas marcas para dar a conocer sus nuevas marcas y colaboraciones. Entre ellas, Jaytesa que lanza su marca Macondo, fabricada en España e inspirada en los antiguos artesanos italianos, utilizando los materiales europeos más vanguardistas.

Por su parte, Optiwell actualiza el concepto del Yin y el Yang en dos colecciones que se complementan y armonizan: Wit Eyewear y Dutz Eyewear. Igualmente, LaSede Óptica, empresa creada para ofrecer las ventajas de Centro Style como proveedor integral, presenta sus fructíferas colaboraciones con MOMO Design Eyewear, Nobika y Rodenstock, entre otras.

También ExpoÓptica será el marco de presentación de la nueva colaboración de Uniprecio con Titto Bluni, I Love You, Me & Glasses y Wave, que mostrarán sus colecciones Primavera-Verano en las que predominan el color, la elegancia y la sencillez.

Por su parte, la empresa Trebol Optic muestra en la feria las principales novedades de sus marcas TREBOL, RESERVE y Swing. Además, Natural Óptics Group sorprende con las nuevas colecciones de sus firmas exclusivas: Antonio Miró Eyewear, Miró Jeans Eyewear, Monsine, Be Natural, Papi Mundi, Be Happy, Be Happy Kids. Entre ellas, destaca el nuevo modelo joya de Antonio Miró Eyewear.

Del mismo modo, Visibilia, licenciataria a nivel mundial de la marca Tom Tailor, presenta el relanzamiento con visos internacionales de Free Land y mostrará en la feria con sus originales colecciones de titanio.

EMOJIS EN LAS MONTURAS

Por otra parte, las redes sociales y nuevas tecnologías además de estar muy presentes en la organización y difusión de esta edición de ExpoÓptica, tendrán también presencia en las nuevas colecciones de gafas. Así, la marca Emoji Vision presenta monturas con los populares símbolos japoneses, imprescindibles para la comunicación en redes sociales.

En la feria no se descuidarán las necesidades específicas del sector infantil y Ki ET LA incrementa su gama, con la innovadora colección de gafas CraZyg-Zag para niños, con dos líneas: las gafas de sol CraZyg-Zag SUN con lentes polarizadas de categoría 3 y CraZyg-Zag SCREEN, que filtran el 50 por ciento de la luz azul de las pantallas.

En esta edición, la óptica deportiva tendrá también su espacio gracias a Mammut, que presenta sus monturas deportivas de diseño moderno y funcional, siempre unidas al concepto de lentes polarizadas. También Panoptica, fiel a su cita con el salón, presenta su marca de gafas deportivas Polit con dos líneas diferenciadas: de natación y sport, con una extensa colección de graduadas para la práctica deportiva.