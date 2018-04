Jordi Puntí pone en valor a Leo Messi en un ensayo que analiza "su figura poliédrica"

6/04/2018 - 13:34

Explica Messi a través de su infancia, y de su relación con Maradona y Ronaldo

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El escritor Jordi Puntí pone en valor al futbolista del FC Barcelona Leo Messi en 'Tot Messi' (Empúries, 2018), un ensayo analítico y personal que "analiza su figura poliédrica" desde distintas perspectivas como su infancia, su relación con Diego Armando Maradona y Cristiano Ronaldo, entre otras dimensiones, y que quiere reivindicar su importancia ante su previsible retirada en los próximos años.

"Messi es sinónimo de felicidad. Soy un romántico y me preocupa cuando no juega. Hace 14 años que lo vemos regularmente a un nivel altísimo, y la sensación de vacío que nos quedará cuando se vaya me preocupa", ha confesado Puntí este viernes en rueda de prensa.

También ha explicado que analiza a Messi desde los preceptos que Italo Calvino definió para los artistas del siglo XXI: la visibilidad, la ligereza, la rapidez, la exactitud, y la multiplicidad; además de centrarse en su debut en el primero equipo del Barça y en su forma de comportarse dentro y fuera del campo.

"LIBRO INACABADO"

Puntí también ha advertido que se trata de "un libro inacabado ya que siempre se podrá seguir mejorando mientras continúe jugando", y que también bebe de su experiencia personal como aficionado y articulista deportivo, además de estar influenciado por los 'Ejercicios de estilo' de Raymond Queneau.

"Para escribirlo he vuelto a ver algunos de sus partidos. Messi es un jugador ideal para volver a mirar ya que siempre puedes recuperar aspectos que te pasan por alto", ha remarcado el escritor catalán.

Además, ha añadido que "la idea del libro surgió tras ver un partido Barça-Espanyol del año pasado en el que Messi hizo una jugada espectacular que se bautizó como a erótico-festiva. Empecé a apuntar ideas en casa y después pensé como estructurarlas".

Puntí vuelve a las librerías después de publicar el libro de cuentos 'Això no és Amèrica', que vio la luz el año pasado con la misma editorial.