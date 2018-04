La gran mayoría de los barceloneses hacen sus compras en su barrio

6/04/2018 - 13:43

Las mujeres realizan tres de cada cuatro compras, algo que aumenta respecto a 2012

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El 94% de los barceloneses asegura que realiza su compra habitual de productos alimentarios en su barrio de residencia, en los que el 69,6% hace también las compras habituales de los productos no alimentarios, según el informe 'Hàbits de Consum i Pols d'Activitat Comercial de Barcelona'.

El concejal Agustí Colom ha defendido en rueda de prensa que los datos de compra en los barrios son positivos y evidencian que cubren las necesidades habituales de los vecinos con su oferta, pero que no implica "que no haya barrios que no tengan una cierta fragilidad desde el punto de vista comercial", que coinciden con los espacios económicamente más débiles, según él.

Ha destacado que, respecto al anterior informe de 2012, las compras en mercados municipales se han incrementado, mientras que las de tiendas especializadas o de barrio y los supermercados han registrado cifras similares, y se ha mantenido la tendencia de disminución de los hipermercados y los centros de fuera de la ciudad.

Los productos para los que los vecinos se desplazan más a otros barrios son la música (56%), juguetes y deporte (44%), informática y telefonía (38%) y la ropa (36%), y el 27% de los barceloneses salen a municipios de fuera de la ciudad para comprar muebles y artículos de decoración.

Los establecimientos en lo que los encuestados aseguran realizar más compras de carne y pescado son los mercados municipales, mientras que las de fruta, verdura, pan y productos lácteos se hacen sobre todo en tiendas especializadas de barrio, y el resto de alimentos se adquieren especialmente en supermercados.

El 44% de los consumidores no tienen un día fijo para hacer la compra, y el 19,8% de los que sí lo tienen la hacen en sábado, mientras que el 2,6% dicen hacerlo en domingo, según la encuesta, realizada a 2.000 personas.

DIFERENCIAS DE GÉNERO

El 74% de las compras las realizan las mujeres: "El papel de la mujer sigue siendo, tal vez algo más que en 2012, el principal actor de compra de los hogares, algo que hace pensar en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en esta tarea", ha aseverado Colom.

Los hombres sólo alcanzan el 30% de las compras en el caso de la informática y la telefonía (30,8%), y los productos que menos van a adquirir son de herbolario --representan el 20,8% de los compradores-- y de floristería y jardinería (21,3%).

En cambio, los hombres doblan a las mujeres en las compras por Internet --el 19% de hombres y el 9% de mujeres lo hacen al menos una vez al mes--, que registra grandes diferencias en función de la edad: el 35% de las personas entre 18 y 34 años compran una vez al mes 'online', cifra que desciende al 20% entre los 35 y los 64 años.

A 20 MINUTOS

El 68% de los desplazamientos para comprar se hacen en menos de 20 minutos --incluyendo cualquier tipo de transporte--, según el estudio de Polaridades Comerciales, realizado en base a 5.100 encuestas en 17 ejes o centros comerciales que concentran actividad en la ciudad y en sus distritos.

Concluye que el 30% de los barceloneses ha estado en alguno de los 17 centros analizados, entre los que destacan los más céntricos --el 55% ha estado en Portal de l'Àngel, mientras que el 9% ha estado en Cor d'Horta--, y que, de media, el 19% de los visitantes provienen de fuera de Barcelona.

El concejal ha destacado que, en las tiendas de barrio, los compradores valoran la proximidad como principal factor, mientras que en los mercados buscan la calidad del producto, y en los centros comerciales valoran especialmente la diversidad de establecimientos.

Han analizado Portal de l'Àngel; plaza Catalunya y El Triangle; la calle Pelai con Universitat y Tallers; Sant Antoni; El Born; rambla Catalunya y paseo de Gràcia; avenida Diagonal; Corte Inglés de Maria Cristina e Illa Diagonal; Sants, Creu Coberta y Les Arenes; Major de Sarrià; Gran de Gràcia; Cor d'Horta; Fabra i Puig; Sant Andreu, y los centros La Maquinista, Glòries y Diagonal Mar.