PSOE critica el "trilerismo contable" del PP en los PGE, "deslizando a 2018 lo que no gastaron año anterior"

6/04/2018 - 13:59

Conesa considera que son una "pantomima mediática" y que olvidan los grandes asuntos estratégicos de la Región

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El PSRM-PSOE critica el "trilerismo contable" del Gobierno de Mariano Rajoy en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, porque "lo que no ejecutan un año, lo pasan a las cuentas del año siguiente", así como que se presupueste para la Región de Murcia la mitad de lo que se hacía entre los años 2008 y 2011, y que la ejecución de lo presupuestado sea tan solo del 50 por ciento.

Por lo que, en opinión de los socialistas, estos Presupuestos son una "pantomima mediática", y olvidan los grandes asuntos estratégicos a los que se enfrenta la Región de Murcia.

En rueda de prensa, el secretario general de los socialistas murcianos, Diego Conesa, ha explicado que en materia de AVE se han presupuestado 162 millones, cuando el pasado año se presupuestó 105 y ejecutó tan solo 29 millones de euros, "lo que nos da una idea de lo que se puede ejecutar en un presupuesto que el Gobierno pretende aprobar a mitad de año".

Acompañado de diputados y senadores, Conesa ha recordado que el presupuesto estatal destinado a la Región es de 340 millones, y, aunque aumenta, "es cierto que veníamos de la nada y además se traslada a este 2018 lo que no se ejecutó el pasado 2017".

En materia de agua, ha señalado, "se plantean 14 millones para agua, a través de Acuamed, y muy poca inversión también para la Confederación Hidrográfica del Segura la Mancomunidad de Canales del Taibilla".

"No entendemos que no se destine nada para la regeneración del MarMenor, algo que nos parece muy grave, como también lo es que no sepresupueste a través de la SEPI para Navantia, con el valor añadido que puede aportar a la economía productiva, a la investigación y a la innovación en la Región de Murcia".

Asimismo, Diego Conesa se ha referido a las promesas que Mariano Rajoy hizo en su visita a Murcia el pasado mes de diciembre, "un día antes del Día los Inocentes", opinando que "de Rajoy no nos podemos creer nunca más del 50 por ciento de lo que dice. De todo lo que prometió, no aparece nada en los Presupuestos Generales del Estado".

"UN ENGAÑO" A LA REGIÓN DE MURCIA

El diputado del PSRM-PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha reiterado, al respecto, que los PGE de 2018 "son una tomadura de pelo y un engaño para la Región de Murcia", ya que el Gobierno desliza a este año inversiones que no ejecutó en 2017.

Ha detallado que Adif ejecutó el 27 por ciento de lo presupuestado en 2017, así como que en Acuamed se ejecutaron cuatro de los ocho millones presupuestados y el 52 por ciento de lo presupuestado en el total de empresas públicas. En el caso de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la ejecución fue del 49 por ciento y del 52 por ciento en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

El diputado socialista en la Cámara Baja considera que "es también otra tomadura de pelo que se presupueste la mitad de lo que se presupuestaba para la Región de Murcia entre 2008 y 2011, lo que, a su parecer, "demuestra la falta de compromiso del Partido Popular con el desarrollo de nuestra Región".