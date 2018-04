Teodoro García dice que PGE de 2018 "son lo contrario al castigo que el PSOE sometió a la Región cuando gobernó"

El portavoz adjunto del PP en el Congreso afirma que "el PSOE debe repasar mejor las bondades del presupuesto y apoyarlo"

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Teodoro García, ha afirmado este viernes que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "son lo contrario al castigo que el PSOE sometió a la Región de Murcia cuando gobernó".

En su opinión, "los murcianos nunca olvidarán que fue el Partido Socialista el responsable de detener la ejecución de la Variante de Camarillas, o de retrasar el soterramiento del AVE a su paso por Murcia", y ha lamentado que "fueron los responsables también de parar la regeneración de la Bahía de Portmán ya que, no movieron ni un solo dedo para que esta se llevara a cabo".

Además ha dicho que "fue el PSOE el que dejó escondido en un cajón el proyecto para que el AVE llegara a Cartagena, junto con el Corredor Mediterráneo".

García considera que "la mala conciencia que tienen hoy los socialistas, derivada de su nefasta gestión cuando gobernaban, es lo que les lleva a no leer bien los Presupuestos Generales del Estado, que son los mejores que ha tenido nunca la Región de Murcia".

Por ello, ha instado tanto al diputado nacional socialista, Pedro Saura, como al secretario general del PSRM, Diego Conesa, que "repasen mejor las cuentas para 2018 y que consigan vislumbrar que son los presupuestos que garantizan el futuro de la Región de Murcia".

Tras lo que ha detallado los 38 millones de euros consignados en los PGE para la línea de Alta Velocidad Murcia-Cartagena y los contemplados en la memoria presupuestaria para soterrar el AVE a su paso por Murcia, así como los fondos para continuar con la regeneración de la Bahía de Portmán, impulsar los astilleros de Cartagena o el Arco Noroeste, entre otros.

"Una vez desgranadas las bondades del presupuesto, que antes no han sido capaces de verlas", ha precisado Teodoro García, ha pedido al PSOE que reconsidere su voto, "porque votar no al Presupuesto es votar no a todas las infraestructuras necesarias en la Región y que benefician a todos los murcianos".