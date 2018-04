Susana Díaz exige al Gobierno que cumpla con el Pacto contra la violencia de género porque no caben "medias tintas"

6/04/2018 - 14:07

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha exigido este viernes al Gobierno central que asuma su compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género porque en este asunto "no caben medias tintas" y se está "en el pacto o no se está".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Susana Díaz durante su intervención ante el Pleno del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), que se ha reunido en el Palacio de San Telmo, y ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a poner todo lo que le corresponde para que las medidas contempladas en ese pacto se pongan en marcha.

Ha indicado que el pacto de estado "no puede quedar en papel mojado" y lo que no puede ser es que el Gobierno central donde tenía que poner 200 millones de euros ponga sólo 80 millones, como se refleja en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

"Nosotros vamos a poner todo lo que nos corresponda para que el pacto funcione y sea una realidad, pero no vamos a permitir que el Gobierno central no ponga los 200 millones", según ha sentenciado la presidenta, quien ha insistido en que la Junta "no va a regatear" ni un euro para este asunto.

La presidenta ha planteado que si no hay dinero "para proteger a nuestra mujeres", entonces "¿de qué estamos hablando?" y ha querido dejar claro que la Junta va a ser firme y contunde a la hora de exigir que lo que se firmó se cumpla.

Díaz ha insistido en que es fundamental que este pacto se cumpla para que las mujeres no vean que existe "impunidad" de sus agresores y para que tengan la valentía de denunciar cualquier situación de maltrato.

De otro lado, la presidenta ha puesto en valor el paso tan importante que se ha dado en Andalucía con la firma de una declaración de intenciones para la colaboración entre la Junta y los medios de comunicación andaluces para la eliminación de publicidad de contenido sexual.

No obstante, ha señalado que ello no es suficiente y, por tanto, se impulsará desde Andalucía la primera ley autonómica contra la trata de mujeres y la explotación sexual. Tras mostrar su preocupación por la situación de esas mujeres y niños que caen en manos de las mafias, Díaz ha confiado en que esta norma cuente con el respaldo de los cinco grupos del Parlamento andaluz.

Durante su intervención, la presidenta también se ha referido al trabajo de las Consejerías de Igualdad y de Educación para educar en igualdad en las aulas, lo que será una pieza fundamental en los planes educativos.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por los problemas que muchas mujeres siguen encontrando en el ámbito laboral cuando deciden quedarse embarazadas, ya que o bien no tienen la posibilidad de progresar en sus empresas o bien no saben si tras la baja maternal seguirán manteniendo sus empleos. "Yo pude ser madre porque era la presidenta", ha apuntado Susana Díaz, quien ha agregado que lamentablemente miles de mujeres se encuentran muchos problemas en sus trabajos cuando deciden dar ese paso.

La presidenta ha indicado que lo que ocurrió el pasado 8 de marzo, cuando miles de personas salieron a las calles en defensa de la igualdad real, pone de manifiesto que la sociedad está cambiando y que el feminismo ya tiene que formar parte de la agenda política de este país.

Susana Díaz también ha querido poner en valor el hecho de que Andalucía cuente con un órgano como el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres para abordar todos estos asuntos y tratar de adoptar medidas en la lucha por la igualdad.