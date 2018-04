PSOE reclama una partida de emergencia para el cementerio de San Fernando

6/04/2018 - 14:15

El PSOE ha reclamado al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), una partida de emergencia para solucionar los problemas de estabilidad que presenta la sección 9 del cementerio de San Fernando, el camposanto que está operativo en estos momentos en la ciudad.

JAÉN, 6 (EUROPA PRESS)

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Estepa, ha explicado que hace quince días se vino abajo debido a los efectos del temporal uno de los muros que sostiene una pared lateral de nichos del cementerio. La calle que sirve de acceso a las tumbas quedó impracticable para los familiares y la pared de nichos ha quedado aislada.

"El mal tiempo lo único que ha hecho ha sido acrecentar y acelerar una situación compleja de esta sección, en la que desde hace tiempo hemos advertido que hay problemas con el terreno y los muros que sostienen calles y tumbas", ha indicado el edil.

Estepa ha apuntado que estos problemas son constatables en las grietas que desde hace tiempo se observan en algunos muros de piedra. "Aún estamos a tiempo de darle una solución, que no haya que lamentar después daños mayores que sean más cuantiosos y para los que sea más difícil encontrar fondos para reparaciones", ha señalado Estepa.

Esta situación no es puntual, según el PSOE. El estado general de conservación del cementerio "no es el adecuado, con la mayoría de la solería deteriorada". Además, ha indicado que las baldosas hidráulicas que se retiran o se rompen "no se reponen y se cubren con parches de cemento, y eso en el mejor de los casos", detalla.

El concejal ha señalado que estas grietas y problemas en el suelo del cementerio tienen su repercusión en el filtrado del agua en el terreno, algo que redunda en los problemas de estabilidad de las secciones y los muros que las sujetan, de mampostería muy permeable. Los muros tampoco tienen fórmulas para que el agua que se filtre pueda salir al exterior y no haya colapsos.

Estepa ha indicado que el área de Mantenimiento Urbano podría hacerse cargo de este trabajo, teniendo de esta forma que asumir el Ayuntamiento solo el coste de los materiales. "El PP ya ha visto en pocos días cuáles son los efectos de una situación meteorológica adversa sobre la conservación de este cementerio, fruto de que ha faltado el mantenimiento constante en el tiempo", ha dicho Estepa.

Para el concejal socialista, el PP es "reincidente" con la conservación de los dos camposantos de la ciudad, San Fernando y San Eufrasio ya que este último "languidece sin un plan concreto con el que el PP pueda buscar fondos para su conservación, tanto propios como de otras administraciones".