PGE.- El PSOE critica que los PGE del PP "impiden" el desarrollo económico y turístico de la Costa del Sol

6/04/2018 - 14:21

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha criticado que, "un año más", Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno "impiden el desarrollo económico y turístico de la Costa del Sol" ya que para 2018 "condenan a la provincia a la cola de las inversiones, frenando nuestra capacidad y potencialidad".

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

"El PP habla de recuperación pero sigue castigando a Málaga", ha añadido Lima, que ha estado acompañada por alcaldes, portavoces socialistas y secretarios generales del PSOE en la Costa del Sol Occidental y parlamentarios y diputados del PSOE malagueño.

En la rueda de prensa se ha referido a la caída de la inversión del Gobierno del PP frente a la anterior etapa socialista de Rodríguez Zapatero. "Incluso en el peor año de la crisis, en 2011, la inversión de los PGE en la provincia de Málaga fue de 754 millones de euros, cinco veces más que lo que invertirá el PP en 2018, algo que no vamos a perdonar los malagueños y malagueñas", ha afirmado Lima.

En este sentido, la también senadora socialista ha detallado que la provincia recibirá solo 89 euros de inversión por habitante, siendo la tercera provincia que menor gasto tendrá por parte del Ejecutivo central, "algo que contrasta con los 1.605 euros que recibirán, por ejemplo, los habitantes de la provincia de Zamora o los 1.439 euros que recibirán los de Orense o los 1.031 en Cuenca, no se apuesta por el motor económico que es la provincia de Málaga", ha afirmado.

Además, Lima ha criticado que el Gobierno del PP "tampoco está luchando contra la despoblación de los pueblos ni el cambio climático", ha dicho, añadiendo que "tampoco aporta seguridad o confianza a los agricultores y ganaderos, ni a los constructores y promotores y, en la Costa del Sol, provocan el agravio comparativo en proyectos tan importantes como el tren litoral".

PROYECTOS PRIORITARIOS

Así, Lima ha desglosado proyectos "prioritarios" para la provincia de Málaga como es la llegada del tren de altas prestaciones a Marbella y la extensión a Estepona, que recibirá solo 6,4 millones de euros dentro de un proyecto que más de 2.000 millones, "no sabemos qué proyecto quiere vender el PP, tan solo un estudio", ha dicho.

Ha añadido que otros proyectos ferroviarios se quedan sin partida presupuestaria como el desdoblamiento de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola; como tampoco lo tienen otros proyectos en infraestructuras como la renovación de las pasarelas y de la mayoría de los accesos a la A7, el recrecimiento de la presa de la Concepción, la apertura permanente de la segunda pista del aeropuerto y su conversión en centro de vuelos internacionales (HUB) o la construcción de 18 depuradoras en la Serranía de Ronda.

Además, ha agregado que tampoco cuentan con financiación la construcción de nuevos cuarteles de la Guardia Civil y Policía Nacional, la mejora de los regadíos de la provincia, la sustitución del Puente de la Azucarera sobre el río Guadalhorce o tienen escasa inversión el soterramiento del tren del Puerto en la capital malagueña.

Pero además, dentro de la nula inversión del Gobierno del PP, ha continuado, se consignan partidas que corresponden a gasto no efectuado en los PGE anteriores, como ocurre con lo destinado al acceso norte del Aeropuerto "que corresponde en su práctica totalidad a la inversión prevista y no ejecutada en 2017, alargando el proyecto hasta el 2021, no tenemos nada de nada, estamos perdiendo el tren de las inversiones que otras provincias sí están cogiendo", ha precisado Lima.

Por otro lado, también ha criticado que se han consignado 80 de los 200 millones comprometidos para el desarrollo de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se mantiene el 33 por ciento de recorte en las políticas de igualdad y la reducción drástica de fondos para el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil o que se mantenga el incumplimiento de la financiación al 50 por ciento junto con las Comunidades Autónomas de la Ley de Dependencia.

"El 98 por ciento de las personas dependientes no recibirán ni una sola prestación durante 2018 y 30.000 personas dependientes fallecerán sin poder acogerse a este sistema". "Vemos como la apuesta inversora del PP brilla por su ausencia, pero con estas cuentas, tampoco se atienden a las personas", ha concluido.

Por su parte, el presidente del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, se ha referido a los proyectos concretos para la Costa del Sol Occidental que los PGE de 2018 deja en suspenso o acumularán más retrasos.

"La ciudadanía de la Costa del Sol expresa su malestar por el castigo permanente de Rajoy, somos una zona abandonada y nos vuelven a dejar de lado", ha dicho Bernal, que se ha referido al anuncio del anuncio del tren "low cost" a Marbella "que creemos que no se gastarán como ha pasado con otros proyectos, son seis millones destinados absolutamente a nada, tardaríamos 333 años en poder ver el tren, ni nuestros nietos lo verían concluido", ha dicho.

Además, para Bernal tampoco se realiza el esfuerzo necesario en la inversión en carreteras y ha criticado que no se contemple el recrecimiento del embalse de la Concepción cuando tanto la Costa del Sol y la Axarquía tienen problemas de sequía.

"Tampoco existe un solo euro para el Plan de Dinamización Turística de la Costa del Sol", ha criticado Bernal, al tiempo que ha afirmado que "son problemas que se acumulan a otros año tras año porque se quedan en el marco del estudio sin definir absolutamente nada", ha añadido. Por último, Bernal ha hecho hincapie en los proyectos relegados del Gobierno de Rajoy con Marbella.

MARBELLA

"2018 es la continuidad del maltrato del PP desde 2011 a Marbella, el tren no contenta absolutamente a nadie y es una promesa falsa, 6 millones de euros que no se invertirán, al igual que ocurre con el acceso de la A7, la estabilización de la playa de San Pedro Alcántara o el tercer carril en Puerto Banús, nadie se cree que la vayan a llevar a cabo, solo se acumulan las fotografías y las presentaciones constantes de obras que no llegan", ha valorado Bernal.

Por todo ello, ha dicho, "estos PGE han abandonado a Marbella y dejan de mentirosos al ministro de Fomento y a Ángeles Muñoz, sólo les preocupa sus intereses de partido, no los intereses de la ciudadanía. Pero tampoco contemplan un solo euro del pacto de gobierno entre OSP y PP, y ante el silencio cómplice de Piña y Osorio, hoy tengo más dudas y sospechas que nunca de qué hubo detrás de la moción de censura.", ha concluido.