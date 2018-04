Pérez Navas (PSOE) se presentará a las primarias para ser candidato a la Alcaldía de Almería

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería y senador, Juan Carlos Pérez Navas, ha asegurado este viernes que se presentará a las elecciones primarias de su partido para ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Almería en las elecciones municipales de 2019 y completar así su "proyecto a medio plazo", después de que en los anteriores comicios también optara al cargo y llegara a ser propuesto con el respaldo de IU y Cs hasta que, en el último momento, la formación naranja entregó su apoyo al PP.

En declaraciones a los medios, Pérez Navas ha señalado que si bien hasta ahora no ha "hablado con nadie" sobre su intención de ser nuevamente alcaldable, "la gente, la militancia y muchos vecinos" le han manifestado su apoyo para conseguir ser el primer edil de Almería. "Cuando me ven me dicen, 'ahora toca, esta sí que toca', y eso es lo que más me ilusiona y me ayuda a afrontar este momento con mucha responsabilidad", ha explicado.

El concejal socialista ha opinado que en los últimos 24 años, uno de los principales problemas que ha tenido el PSOE ha sido que "cada cuatro años" ha "cambiado de cartel" a la hora de presentar candidatos, lo que a su parecer ha restado notoriedad a los aspirantes.

"Lo que nos echaba la gente en cara es que no les daba tiempo a conocer a los candidatos. Hoy tenemos la posibilidad de repetir candidatura con mayor conocimiento y respaldo social" con lo que "la Alcaldía está a manos del PSOE a día de hoy", ha valorado a la hora de justificar su intención de repetir.

Pérez Navas ha asegurado que lleva "tres años dedicado a los problemas de la gente" desde la oposición para "cambiar la realidad" de Almería después de que en las últimas elecciones se rompiera la mayoría absoluta del PP que "era muy difícil de revertir" con siete ediles socialistas frente a los 18 de los populares, por lo que ha defendido que su proyecto se planteó "a medio plazo, no a una legislatura".

Con esto, cree que con el trabajo de estos años el PSOE ha tratado de buscar "más respaldo social" y ser visto como un equipo "creíble, solvente, con liderazgo y alternativa" toda vez que ha "huido de lo estridente" en su ejercicio. "He trabajado con dedicación, entrega, ilusión y cercanía, me siento más contento y más ilusionado que nunca", ha recalcado.

Cabe recordar que el PSOE-A elegirá a sus candidatos a las alcaldías andaluzas para las elecciones municipales de 2019 antes del verano, ya que, de acuerdo con la propuesta de calendario que ha elaborado, el proceso se iniciará a principios de mayo y se prevé la celebración de primarias el 17 de junio.

"NO ME DA MIEDO IR A LA MILITANCIA"

El portavoz socialista ha asegurado que "no le da miedo" y para él es "un orgullo" el "ir a la militancia" pese a que, según ha reconocido, ya perdió dos procesos orgánicos en el seno de su partido, el último de ellos para aspirar a ser el secretario provincial de su partido. "Es un orgullo que los militantes puedan decidir", ha asegurado convencido de que su trabajo le "avala".

Para el edil, las primarias "no pueden ser una ruptura" entre los miembros del mismo partido, sino que "hay que enfrentarse a ellas con este convencimiento". "Si uno pierde, se pone a disposición del que gana y el que gana tiene que ser generoso con el que pierde", ha valorado.

Igualmente, ha señalado que cuando llegue el momento y, si finalmente es designado como candidato, decidirá sobre su papel como senador, que mantiene porque "cuando voy al Senado represento a los almerienses y llevo sus problemas", lo que ha valorado como un "plus" y ante lo que "no problema de incompatibilidad ni dedicación".