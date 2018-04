UGT pide un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se adapte a las condiciones actuales de trabajadores y empresas

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, y el secretario de Formación y Empleo de UGT-A, Óskar Martín, han pedido empezar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que se adopte a las condiciones actuales de los trabajadores y las empresas y que, además, revitalice la negociación colectiva.

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa para presentar un informe sobre la situación del empleo en Andalucía, Martín ha propuesto a los partidos políticos, a la patronal y demás agentes sociales y económicos la creación de "una alianza por el empleo, honesta y leal", en la que todas las fuerzas que intervienen en el mundo de la política laboral vayan en una misma dirección para que "en un plazo corto la situación del mercado laboral andaluz y de los trabajadores con condiciones muy precarias se pueda revertir".

Barrera ha asegurado que "asistimos a un triunfalismo creciente del Gobierno y nos vemos en la obligación de desmentirlo con datos: hoy hay 1,7 millones de empleados menos que antes de la crisis y 1,8 desempleados más que antes de la crisis. La tendencia es de destrucción y de sustitución de empleo de calidad por empleo precario".

La líder sindical ha insistido en que, con la reforma laboral, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha su contrato "estrella", el de emprendedores. "Lo vendieron como contrato de calidad, indefinido y en realidad es un contrato con despido libre si no se supera el año. Más del 60 por ciento de esos contratos no supera el año, duran menos de doce meses y no tienen indemnización por despido porque solo se considera bonificado con despido los que superan el año de contratación. Este tipo de contrato supone ya el 13 por ciento de la contratación, es más barato y el más precario".

La secretaria de Políticas Sociales y Empleo de UGT ha afirmado que 91 de cada cien contratos son temporales y de esos nueve que no lo son, hay que restar el 13 por ciento con duración inferior a un año. Ha denunciado además que "la contratación a tiempo parcial, diseñada en origen para permitir a los trabajadores conciliar su vida laboral con familiar se ha convertido en lo contrario. La falta de regulación, el fraude extendido en la contratación, hace que ese contrato a tiempo parcial no permita conciliar a los trabajadores y se refleja en las estadísticas: el 57,3 por ciento de los trabajadores tienen un contrato a tiempo parcial de manera indeseada".

"La población activa no se recupera, seguimos perdiendo población activa. 1,9 millones de jóvenes menores de 35 años han abandonado el mercado laboral, una tragedia que no se ha corregido desde que se inició el exilio de los jóvenes de este país y sobre todo tras la reforma laboral", ha continuado Barrera.

"Por mucho triunfalismo que haga el Gobierno con las cifras del paro, por mucho que nos digan que se crea mucho empleo, hay datos demoledores: España es el tercer país de Europa en crecimiento de pobreza. Crece el PIB pero crece también la pobreza. A nivel nacional, hay 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro y 600.000 sin ingresos".

INFORME

En un informe de 40 páginas, el sindicato ha examinado el mercado de trabajo en Andalucía y ha concluido que el crecimiento económico no llega a las familias ni a los trabajadores. "Se crea empleo pero es muy precario", ha afirmado Oskar Martín. "Cae el desempleo sí, pero persiste el paro más estructural". Según los datos aportados en el informe, extraídos del Instituto Nacional de Estadística, 492.000 personas llevan en Andalucía más de un año en paro y 362.500 de ellas, más de dos años.

"Los salarios están quedando marginados de la recuperación económica, las mujeres sufren una situación peor que los hombres, los niveles de desigualdad siguen siendo muy altos y es necesario revertir las reformas laborales y atacar la contratación irregular". El líder sindical mantiene que "existe una extrema facilidad de contratación pero también de despido y la creación de empleo es muy elástica con respecto al PIB. Cuando crece el PIB arrastra y genera empleo pero cuando hay un bache económico arrastra al despido".

También señala la necesidad de regenerar empleo de calidad, incrementar la productividad, mejorar el reparto de la riqueza para lograr el incremento salarial y una mejora generalizada en las familias.

Además, señala que las dos últimas reformas laborales han generado las condiciones perfectas para que la precariedad laboral se extienda al mercado de trabajo. "El empleo temporal es el que más está creciendo. Más del 60% del empleo parcial es involuntario, es otra forma de subempleo", ha detallado el secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía.

El informe apunte que solo el cinco por ciento de los nuevos contratos son de carácter indefinido y de los temporales uno de cada cinco (20%) tienen una duración de menos de una semana. También indica que un total de 312.000 hogares en Andalucía tienen a todos sus miembros en paro y 290.500 no perciben ninguna renta.

Precisa que la dotación presupuestaria para las políticas activas de empleo se ha reducido notablemente y la cobertura de las prestaciones por desempleo ha caído 20 puntos en los últimos ocho años. Así como que el 35 por ciento de los parados andaluces ha agotado ya todas sus prestaciones y que los salarios se han reducido más de siete puntos desde 2009.

Por último, apunta que el 41,7 por ciento de la población andaluza se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. España es el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores pobres, solo por detrás de Grecia y Rumanía "y eso tiene que hacer reflexionar al Gobierno, que es el que diseña las políticas, y a la patronal. Reflexionar hacia donde está yendo nuestro país, hacia dónde el modelo de sociedad y hacia dónde va el mercado laboral", ha aseverado Oskar Martín.

PLAN DE EMPLEO10

El secretario de Formación y Empleo de UGT Andalucía ha recordado que el pasado mes de enero el sindicato presentó el Plan de Empleo10 con 210 medidas y 210 propuestas para generar empleo en Andalucía. "Se lo presentamos al Gobierno de la Junta, que ha sido receptivo y esperamos lo tenga en cuenta en breve. Pero a nivel nacional solicitamos al Ministerio de Empleo una reunión para presentárselo y a día de hoy todavía no hemos obtenido respuesta".