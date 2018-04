Rivera tacha de "mala noticia" que la Euroorden "no funcione" y recuerda que Puigdemont se fugó para evitar la Justicia

El secretario general del Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha lamentado y tachado "de mala noticia" que la Euroorden "no funcione" después de que la Justicia alemana haya dejado en libertad a Carles Puigdemont, ya que ha recordado que se trata de una persona que se ha fugado del "país para evitar la justicia española".

LEÓN, 6 (EUROPA PRESS)

Durante su visita al Parque Tecnológico de León, el líder de Cs ha señalado que la formación naranja "sí respeta" las decisiones de los tribunales cuando esas deciciones no les gustan, "al contrario que hace Pugidemont en España".

Además, Albert Rivera ha recordado que políticamente en el futuro se van a celebrar elecciones europeas, en 2019, "y hay que decidir si cooperamos más o menos en Europa".

Por ello, Rivera cree "necesario" establecer si la Euroorden se cumple o no, si la operación policial y judicial es efectiva o depende de cada país, ya que supone que "si este golpe a la Democracia que han realizado estos señores en España pasará en Alemania o Francia también querrían que se aplique la Euroorden".

Motivos por los que el catalán se cuestiona "si la Euroorden es efectiva o no" y las medidas que deben debatir los países europeos para "que sea efectiva" porque considera que "no se puede permitir" que el sistema de cooperación judicial "no funcione" y que "impida la judicialización en un país como España"

Para Rivera la paradoja que se obtiene de esto es que "un fugado de la justicia tiene mejor trato judicial que los que se atienden a la justicia". Por eso, ha reiterado, que respeta las resoluciones judiciales, pero que la Euroorden es un "fracaso" como mecanismo.