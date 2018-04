Franco ve "gravísima" la declaración del rector de la URJC e insta a Cs a apoyar la moción de censura por "higiene"

6/04/2018 - 15:37

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha tachado de "gravísimas" las declaraciones del rector de la URJC, Javier Ramos, sobre que no haya constancia de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, haya defendido su Trabajo de Fin de Máster (TFM) y ha instado a Ciudadanos a que apoye la moción de censura por "higiene democrática".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha sostenido Franco en declaraciones a los periodistas en la Cámara regional, tras la rueda de prensa del rector de la URJC en la que ha que "no consta" el acta de esta defensa pese a que su archivo es "obligatorio" y que tampoco se ha remitido la memoria de dicho TFM, que habría sido defendido, según la propia presidenta, el 2 de julio de 2012.

"Se incrementa la presión que hay ahora mismo sobre la conveniencia de una moción de censura. Queda claro que no hay constancia de que Cifuentes haya defendido su trabajo, no hay acta, no hay memoria. Si se confirma lo dicho por el rector es gravísimo lo que está sucediendo, porque habría mentido a la Cámara en sede parlamentaria y, con lo cual, le ha mentido a todos los madrileños. Creo que ahora Ciudadanos debiera repensarse lo que va hacer en los próximos días", ha instado Franco.

En esta línea, el secretario general socialista ha pedido a la formación naranja que apoye la moción de censura "por higiene democrática" y "para que prospere" que haya un Gobierno decente en la Comunidad de Madrid", si tiene "el coraje democrático".

En caso de que la dirigente madrileña dimita, Franco ha explicado que la moción de censura ya no da lugar, porque no lo admitiría el Reglamento.

"Si dimite y lo hace como táctica para que otras personas del PP ocupen su puesto, en términos democráticos --la dimisión-- no sería válida ni conveniente para los madrileños. Porque, en el PP hay serios indicios de corrupción sobre sus actividades en los últimos años y no está capacitado para recambiar a Cifuentes. Llueve demasiada corrupción para que los madrileños tengan que soportar otro Gobierno popular en Madrid", ha criticado.