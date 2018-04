El musical 'Viva Broadway' y 'Music Has No Limits', protagonistas en el Teatro Cervantes este fin de semana

6/04/2018 - 15:40

El Teatro Cervantes acoge este sábado el show audiovisual 'Music Has No Limits', que ya visitó la capital el pasado mes de marzo de 2017 y que regresa totalmente renovado. Asimismo, el domingo le llega el turno al musical 'Viva Broadway', una producción que recorre 18 de los musicales de más éxitos de la historia.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

'Music Has No Limits' vuelve a Málaga con dos pases consecutivos tras pasar por el Lincoln Center de Nueva York, el Santiago Bernabéu de Madrid o el Bayfront Park de Miami, entre otros. Este espectáculo de grandes dimensiones fusiona ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel y jazz.

El montaje, totalmente renovado en repertorio y escenografía, está diseñado en torno al concepto 'la playlist de tu vida', recorriendo así grandes éxitos de la historia de la música. De esta forma, la compañía adapta temas que han marcado un hito en la memoria colectiva, imprimiendo sobre ellos una nueva visión, un nuevo ritmo y una interpretación diferente, con una ambiciosa escenografía creada para competir en Las Vegas, Broadway o el West End londinense.

"Hemos creado un nuevo lenguaje fusionando grandes himnos de todos los estilos y de todos los géneros, en un show envuelto en una escenografía espectacular", ha explicado el director de producción de la compañía, Tomás Aldás.

"Unimos piezas maestras de la música clásica con el funk, el góspel y el rap con el heavy metal, y sopranos cantando arias de ópera con éxitos de house. Todo eso, interpretado como nunca se había escuchado hasta ahora por un elenco de artistas formado por grandes cantantes, virtuosos de todos los instrumentos y expertos DJ, que se unen en el escenario creando una gran fiesta para la audiencia", ha añadido Aldás.

En la misma línea, el responsable del musical ha resaltado que "fusionamos canciones muy conocidas, de diferentes épocas, autores y estilos, buscando la 'lista de reproducción perfecta'. Interpretamos esos temas como no se habían tocado antes dentro de un espectáculo pensado para emocionar al público de cualquier edad y de cualquier lugar del mundo. Music Has No Limits es pura energía".

Por otro lado, será este domingo cuando 'Viva Broadway' recorra 18 de los musicales de más éxito de la historia a través de 25 espectaculares números engranados por una original historia. Un hilarante personaje, el precursor del género Thomas Baker, que en 1850 esbozó en Londres el primer musical moderno que finalmente se estrenó en Broadway, conducirá al público por casi 150 años de música, diálogos, canciones y coreografías.

Títulos como 'Aplausos', 'Grease', 'Mamma mia!', 'Hairspray', 'Chicago', 'Cabaret', 'El fantasma de la ópera', 'Fama', 'Flashdance', 'A chorus line', 'Evita', 'Cats' suenan y cobran vida gracias a un espectáculo con libreto y dirección de Javier Adolfo, dirección musical de Idaira Fernández y coreografías y dirección artística de Ender Bonilla.

Cantantes, bailarines, actores y acróbatas harán vibrar al público en las dos funciones programadas para este 8 de abril a través de un viaje por las más famosas canciones del teatro musical, han resaltado desde el Teatro Cervantes en un comunicado.

Así, 'Supercalifragilístico', 'Más allá del arco iris', 'Aplausos', 'Soñé una vida', 'El fantasma de la ópera', 'All that jazz', 'No llores por mí Argentina', 'You can't stop the beat', 'Dancing queen', 'What a feeling', 'Fame', 'Memories' o 'New York, New York', entre otras, nutren un espectáculo con voces en vivo, acrobacias y elementos aéreos, cuidadas coreografías y variado y colorido vestuario.