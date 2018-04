Cifuentes. cifuentes rechaza dimitir: "no he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido"

6/04/2018 - 16:39

SEVILLA, 06 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, aseguró este viernes que ni siquiera se ha planteado dimitir "por la sencilla razón" de que no ha cometido "ninguna ilegalidad" ni ha "mentido" sobre su Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así se pronunció en la rueda de prensa que ofreció en la Convención Nacional que el Partido Popular celebra en Sevilla este fin de semana, después de que rector de la URJC, Javier Ramos, asegurase que no consta el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuando su archivo es obligatorio, que no hay una memoria del mismo ni puede probarse que lo haya defendido.

En su comparecencia, Cifuentes se ratificó "punto por punto" en que cursó y aprobó este posgrado. "Yo he dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", sentenció, antes de avanzar que no piensa dimitir por no haber cometido "ninguna ilegalidad" para obtener dicha titulación superior.

"NINGUNA RAZÓN" PARA DIMITIR

Esgrimió que no dimite porque no ve "ninguna razón" para hacerlo "más allá de que haya grupos políticos que lo quieren", tanto ahora como cuando promovieron una moción de censura que resultó fallida. En este sentido, lamentó el "daño" que está sufriendo la institución que representa por esta polémica.

"Todo este asunto está distorsionando la acción de Gobierno", se quejó, al tiempo que subrayó que su "máximo" interés es que las dudas sobre su máster se resuelvan "cuanto antes". A este respecto, argumentó que las controversias "pertenecen exclusivamente al ámbito de gestión y de administración interna de la universidad".

Adujo, en consecuencia, que son "cuestiones internas" ajenas a cualquier alumno. "Es algo que la propia universidad debe aclarar", defendió la mandataria regional, para a renglón seguido reconocer que no ha podido "escuchar con mucha profundidad" las declaraciones de este mediodía del rector.

ASEGURA QUE HIZO Y PRESENTÓ EL TFM

En todo caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid reiteró que se matriculó en el Máster de Derecho Autonómico, pagó la matrícula e hizo el trabajo correspondiente para finalizar esos estudios, aunque el rector de la URJC haya asegurado que no hay constancia documental de que fuera así.

De la comparecencia del rector, extrajo que "ellos no han podido verificar hasta el momento que ese TFM se presentara". "Espero y confío en que los propios mecanismos internos de la universidad y de la Fiscalía verdaderamente averigüen qué ha ocurrido, porque mi máster lo hice y lo presenté", reiteró. Ahora, prosiguió, ha de esperar a que la universidad "pueda demostrarlo".

También emplazó a la URJC a que explique "los detalles" sobre la composición del tribunal que la examinó. "Yo presenté mi TFM delante de tres personas", indicó, para agregar que es comprensible que después de seis años no recuerde "cierto tipo de cosas".

Desmintió, asimismo, haber ejercido cualquier suerte de presión para obtener los documentos que acreditan su versión. "No he hablado ni con el rector, ni con el profesor director del trabajo de máster, ni con ningún profesor de ese máster", dijo sin ambages.

Por último, Cifuentes trasladó que tiene una "confianza grande" en la Justicia española, por lo que valoró positivamente el hecho de que los jueces y fiscales, que son "personas independientes", puedan hacer "un análisis objetivo y una valoración de todo esto fuera del ámbito universitario".

(SERVIMEDIA)

06-ABR-18

MFN/PAI/caa