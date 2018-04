PP de Fuengirola y Mijas acusan de "paralizar" el proyecto del hospital para ambas poblaciones al alcalde mijeño

6/04/2018 - 17:19

Los presidentes del Partido Popular de Mijas y Fuengirola, Ángel Nozal y Esperanza Oña, respectivamente, han acusado como "único responsable" del "nuevo retraso" en los trámites para ceder a la Junta de Andalucía los terrenos del hospital Fuengirola-Mijas al alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, asegurando que "está paralizando el hospital".

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Por ello, han reclamado al regidor que comience a tramitar "ya" las modificaciones urbanísticas necesarias para dicha cesión. "Un año y medio después de que la Junta mostrara su compromiso de hacer realidad esta necesaria infraestructura, aún no ha culminado la tramitación", han criticado.

"La pelota lleva un año y medio en la Alcaldía de Mijas. Se puede decir que desde 2003 hasta 2016 el retraso lo había provocado la Junta, pero lo que está cada vez más claro es que desde septiembre de 2016, cuando la Junta mostró su intención de construir el hospital, hasta hoy, el responsable del retraso es Juan Carlos Maldonado, que no ha cedido los terrenos un año y medio después", han insistido.

Por ello, han asegurado que "Maldonado está paralizando el hospital y malgastando una oportunidad histórica para que los vecinos de Mijas y Fuengirola tengan este servicio tan demandado y necesario".

Tras recordar la trayectoria del proyecto, Oña ha asegurado que el nuevo hospital contaría, según los planes de la institución autonómica, con hasta 18 especialidades médicas, consultas externas y urgencias, entre otros servicios.

"Sólo faltaban los terrenos, cosa que dependía del Ayuntamiento de Mijas. Pero, ya entonces, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, se quejó de la poca disposición de Maldonado, pues en una Comisión Parlamentaria de Salud lamentó que no quisiera darle cita hasta, por lo menos, dentro de un mes. Y eso que el consejero decía que el proyecto tenía máxima prioridad para la Junta", ha señalado la 'popular'.

Asimismo, Oña ha resaltado que en diciembre de 2016 se reunió con Juan Carlos Maldonado, quien le adelantó que su equipo estaba trabajando ya en los trámites urbanísticos necesarios para poder ceder a la Junta una parcela de equipamiento situada en la avenida de Andalucía y que cuenta con alrededor de 150.000 metros cuadrados.

"Entonces, el dirigente de la formación naranja de Mijas me dijo que dicho trámite no tardaría más de seis meses. Un año y medio después se desconoce por completo en qué situación se encuentra la tramitación del mismo", ha lamentado la presidenta del PP.

Por eso, los 'populares' mijeños solicitaron por escrito a Maldonado y a la Concejalía de Urbanismo, el pasado 21 de marzo, que muestren el expediente de la mencionada innovación para conocer en qué situación se encuentra. "Sin embargo, una vez más, Maldonado y su equipo no han ofrecido, hasta el momento, ningún tipo de información al respecto", ha afirmado.

"En la Junta gobiernan PSOE y Ciudadanos, en Mijas Ciudadanos y PSOE, además de Costa del Sol Sí Puede Tic Tac (CSSPTT). Son todos del mismo partido y, sin embargo, no consiguen sacar adelante este proyecto. No creo que tengan nada que discutir. Es un equipamiento muy urgente. Hace falta un hospital todo el año, ya no digo en verano, cuando se triplica la población de nuestros municipios", ha dicho Ángel Nozal.

Así, el presidente de los populares mijeños ha instado a Maldonado a que "termine de una vez" la innovación de elementos, "si es que la ha empezado" para que puedan hacer el "ansiado hospital, aunque sea por electoralismo, a nosotros y a los vecinos de Mijas y Fuengirola nos da igual porque llevamos ya quince años esperando", ha concluido.