Convención pp. el partido de rajoy presume de "árbol fuerte", frente a los "arbustos políticos que no tienen raíces"

6/04/2018 - 17:12

SEVILLA, 06 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular inició este viernes su Convención Nacional en Sevilla presumiendo de ser un "árbol fuerte" con "ramas" que llegan a todos los rincones de España y contrapuso su proyecto con los "arbustos políticos que no tienen raíces".

El diputado por Murcia Teodoro García y la parlamentaria balear Marga Prohens intentaron emular a dos actores de comedia en la inauguración de la Convención Nacional que se celebra este fin de semana en la capital andaluza. Juntos protagonizaron un diálogo salpicado de chascarrillos políticos.

Empezaron bromeando sobre "ese entre abstracto" de Génova 13, domicilio en Madrid de la sede nacional del PP, que llamó por teléfono a ambos para encargarles el "brownie" y el "marronazo" de abrir este encuentro político bajo la directriz del departamento de Organización de "haced todo lo que diga Génova".

Como si estuvieran en el programa televisivo 'El Club de la Comedia', García y Prohens llegaron a hacer bromas sobre la asistencia de unos 2.000 dirigentes del PP en toda España. "¿Ha venido el alcalde que quieren los vecinos que sea el alcalde?", preguntó el diputado murciano emulando una de las frases más famosas y polémicas de Mariano Rajoy.

Además, ironizaron que la Convención del PP no tiene "formato asambleario" como en Podemos, donde "se reúnen cuatro amigos sin experiencia previa para acabar haciendo lo que le da la gana a Pablo Iglesias".

Subrayaron que el PP no es "flor de un día", sino que se asemeja más a una "encina" como la elegida por el partido a modo de emblema para este cónclave de Sevilla. "Frente a esos arbustos políticos que no tienen raíces y no tienen hojas, nosotros somos un árbol fuerte. Lo más valioso que tenemos es nuestro tronco, con ramas que se extienden a toda España porque hasta en el último rincón hay una encina que defiende los principios del PP".

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, fue la encargada de inaugurar la Convención Nacional con un discurso más serio y tradicional, en el que cargó contra los nuevos partidos que "representan el oportunismo y el cortoplacismo y que opinan a golpe de encuesta".

Pérez reivindicó la gestión económica del Gobierno de Rajoy "frente a las palabras huecas de otros" y dijo que "frente a la izquierda, la media izquierda y la izquierda y media" está el PP con "hechos incontestables" como la creación de medio millón de empleos anuales en los últimos ejercicios.

(SERVIMEDIA)

06-ABR-18

PAI/MFN/caa