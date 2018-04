Sindicatos piden acortar los plazos para la puesta en marcha del futuro hospital Materno Infantil

6/04/2018 - 17:26

Los sindicatos representativos de la sanidad pública en Huelva, --Satse, CSIF, SMA, UGT y CCOO-- han pedido que "se acorten los plazos presentados por la Junta de Andalucía" para la puesta en marcha del futuro hospital Materno Infantil, al tiempo que han criticado "el incumplimiento del compromiso adquirido de sacar a licitación el proyecto técnico preceptivo en el pasado mes de enero".

HUELVA, 6 (EUROPA PRESS)

Esta reivindicación la han realizado tras la visita este martes al hospital Juan Ramón Jiménez de la consejera de Salud, Marina Álvarez, y después del anuncio realizado sobre la previsión de la construcción del hospital Materno Infantil de Huelva.

En una nota de prensa, las organizaciones sindicales han indicado que consideran "desorbitado" que haya que esperar hasta 2020 para comenzar las obras y que hasta el año 2023, en principio, no esté prevista su apertura".

Para los sindicatos se trata de una "necesidad urgente y primordial para la ciudadanía onubense que tendrá que esperar, al menos cinco años, en el mejor de los casos, para que este hospital materno infantil sea una realidad, cuando aún respetando los plazos legales, podría estar funcionando en unos 40 meses".

Por otra parte, los sindicatos acusan al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a la Consejería de Salud "de falta de respeto" a los trabajadores y a su representación legal "una vez más, por negarse a recibirlos para facilitarles de primera mano información sobre el proyecto del hospital".

"No es de recibo", apuntan, que "el pasado martes la consejera de Salud estuviera en Huelva y "no se dignara a convocarnos para darnos los datos y las cifras que maneja la Junta", han dicho, ya que han solicitado por escrito en diversas ocasiones una reunión con la consejera de Salud, no habiendo obtenido respuesta alguna hasta la fecha.

Asimismo, las organizaciones sindicales han recordado que fueron artífices del Pacto de 10 de marzo de 2017 de la Mesa Sectorial de Sanidad, que recogía, con carácter general, la cobertura de las necesidades asistenciales "más acuciantes" en materia de salud, afectan a nuestra provincia.

Por ello, han criticado "el incumplimiento sistemático por parte de la administración sanitaria de la Junta de Andalucía tras un año desde su firma". Ante esto, los sindicatos exigen "la constitución y reunión inmediata de la comisión de seguimiento contemplada en el apartado 4 del Pacto, estudiando en caso contrario, la posibilidad de denunciarlo y de retirar su firma del mismo".