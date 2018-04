Almost Ghosts, un documental valenciano que explora la desaparición de los pueblos fantasma de la Ruta 66

Un grupo de valencianos ha terminado el rodaje de 'Almost Ghosts', un documental que explora la desaparición de los pueblos fantasma a través de la Ruta 66 de Estados Unidos. Las cámaras han recorrido los estados de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri e Illinois para retratar los pueblos que renacieron y revivieron desde que la ruta fuera descatalogada en 1985.

4.000 kilómetros, cinco personas y la carretera más famosa de América. Así ha pasado las últimas semanas el equipo técnico de 'Almost Ghosts', que todavía no tiene fecha de estreno pero podrá verse al inicio de 2019, informa la productora en un comunicado.

Ana Ramón Rubio, Cristina Vivó, Carlos López Andrés, Celia Riera y Ximo Cardona son los valencianos que han rodado durante el pasado mes de marzo en EEUU. Todos forman parte del equipo de la webserie 'Todos queríamos matar al presidente', una producción que pasa por varios festivales y se ha hecho con premios como el Mejor Thriller en el NYC Web Fest o Mejor Dirección en el Baltimore New Media Festival.

La Ruta 66 era la carretera que cruzaba los Estados Unidos de este a oeste, desde Chicago hasta Santa Mónica. Aunque "se ha visto en millones de películas, libros y canciones", siempre se ha retratado desde una perspectiva icónica, de lo que supone "hacer el gran viaje, recorrer la carretera madre", ha comentado la directora y guionista del documental, Ana Ramón Rubio.

La gran pantalla no ha plasmado tanto la "cantidad de pueblos que murieron por culpa de la carretera interestatal que promovió Eisenhower, dejando a tanta gente a su suerte", como tampoco de que "lo que realmente convierte el trazado en icónico es la gente que todavía vive allí, la pequeña resistencia, de los jubilados que se niegan a dejarlo ir".

JUBILADOS QUE CAMBIARON LA HISTORIA

'Almost Ghosts' ha tratado así de "mostrar los estragos" de la interestatal en algunos de esos pequeños pueblos y ciudades y narrar lo que hicieron unos cuantos jubilados para "cambiar la historia, salvar sus pueblos y preservar la memoria de un trazado que fue único para América".

"No es realmente un documental sobre la Ruta 66", ha recalcado la realizadora valenciana, que actualmente se encuentra en la preproducción de un nuevo proyecto para televisión que se comenzará a rodar en los próximos meses.

En definitiva, 'Almost Ghosts' es un documental sobre personas: "sobre aquellos que, aunque eran una pequeña mota de polvo en un desierto, consiguieron salvar sus ciudades de la muerte más absoluta". Pero "también de aquellos que no lo consiguieron", ha subrayado la responsable del proyecto.

ARTISTAS, UN BARBERO Y UN COLECCIONISTA

Algunas de las historias que han rescatado los valencianos son las del músico "mediocre" Harley Russell, que sobrevive como la única atracción de la Ruta 66 en Erick (Oklahoma) y la del artista que se vio obligado a reconstruir su pueblo de la niñez Lowell Davis, en Red Oak (Missouri).

También aparecen el antiguo barbero de Seligman (Arizona) Ángel Delgadillo, que consiguió convertir la 66 en un trazado oficialmente histórico o el coleccionista Elmer Long, que repobló el bosque de Oro Grande (California) con las botellas abandonadas que coleccionaba su padre.

Son personajes que "han cambiado la historia de América, no solo las de sus pueblos", ha enfatizado la productora del documental: "Si no fuera por ellos, hoy la gente no soñaría con atravesar los EEUU a través de la Ruta 66".

De hecho, sin su contribución, "no quedaría nada de la carretera que vio a los americanos emigrar hacia el oeste en busca de una vida mejor, o de las familias que se desplazaban para veranear en California". "Toda la historia estaría en libros y películas, pero gracias a ellos, gran parte de la ruta se puede seguir disfrutando", ha aseverado.