El Cabildo de Tenerife homenajea a las bodegas premiadas en el concurso de vinos de 'Agrocanarias'

6/04/2018 - 17:35

El Cabildo de Tenerife ha rendido este viernes un homenaje a las bodegas que han conseguido premio en la última edición del concurso 'Agrocanarias', organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y dependiente del Gobierno de Canarias.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

Durante el transcurso de un acto celebrado en el Palacio Insular, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha felicitado a los bodegueros por el "gran éxito" obtenido en el certamen, en el que los vinos de Tenerife consiguieron 22 premios de los 29 concedidos en total.

Alonso ha ratificado el compromiso del Cabildo "para poner en valor los vinos que se elaboran en la isla y seguir trabajando conjuntamente con el sector en acciones de promoción y mejora de la comercialización".

Por su parte, el consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jesús Morales, ha recordado que "la isla de Tenerife vuelve a ser un referente en Canarias en materia de vinos" y se refirió a las diferentes líneas de acción que impulsa la corporación insular destinadas al sector, "como la formación específica, los análisis gratuitos que se realizan en el Laboratorio Insular del Vino, subvenciones, asesoramiento y diferentes acciones de promoción como la Galería de los Vinos de Tenerife y la presencia en ferias y eventos especializados, entre otras cuestiones".

El director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Díaz Flores, ha insistido en que los vinos canarios "no compiten en cantidad sino en calidad" y ahí es donde se están posicionando "de una manera firme".

VINOS PREMIADOS

Por denominaciones de origen protegidas, Abona suma 12 galardones conseguidos en 'Agrocanarias', Valle de Güímar obtuvo ocho, Islas Canarias un total de cuatro, Tacoronte-Acentejo obtuvo dos, los mismos que Gran Canaria, y La Palma consiguió un premio.

El vino Marba Tinto Barrica, de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, fue distinguido con el premio al mejor vino de Canarias en el concurso mientras que Pagos de Reverón Tinto Barrica (D.O. Abona) fue designado el mejor ecológico.

La mejor imagen y presentación fue para De Yanes Edición Limitada (D.O. Islas Canarias), que también obtuvo el galardón de mejor vino de producción limitada de Canarias junto al Jable (D.O. Islas Canarias).

Los vinos que recibieron Medalla de Oro fueron Brumas de Ayosa Brut Nature (D.O. Valle de Güímar), Pagos de Reverón Rosado Afrutado (D.O. Abona), Flor de Chasna Rosado Afrutado (D.O. Abona), Testamento Malvasía Aromática Dulce (D.O. Abona), Agala altitud 1190 Dulcelena, Cosecha 2015 (D.O. Gran Canaria), Ferrera (D.O. Valle de Güímar), Moon Blanco Afrutado (D.O. Valle de Güímar), Cumbres de Abona (D.O. Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2016 (D.O. Abona), Flor de Chasna 4 meses en barrica 2017 (D.O. Abona), Flor de Chasna Tinto Tradicional (D.O. Abona), Jable (D.O. Islas Canarias), Oro Blanco de Tirajana (D.O. Gran Canaria) y Testamento Malvasía Aromática Dry (D.O. Abona).

Las medallas de plata recayeron en Moon Blanco Seco (D.O. Valle de Güímar), Tierra de Frontos Blanco Seco (D.O. Abona), Ferrera (D.O. Islas Canarias), Vega Norte Blanco (D.O. La Palma), Brumas de Ayosa (D.O. Valle de Güímar), Pagos de Reverón Tinto Barrica Ecológico (D.O. Abona), De Yanes Edición Limitada (D.O. Islas Canarias), Pagos de Reverón Blanco Afrutado (D.O. Abona) y Moon Rosado Afrutado (D.O. Valle de Güímar).