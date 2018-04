Espinar dice que hay que "extirpar" a Cifuentes de la Presidencia y achaca la responsabilidad a Ciudadanos

6/04/2018 - 18:24

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha señalado este viernes que hay que "extirpar" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), responsabilidad que achaca a Ciudadanos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Espinar en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, después de que este viernes el rector de la URJC, Javier Ramos, en rueda de prensa, haya sostenido que "no consta" el acta de esta defensa de la dirigente madrileña pese a que su archivo es "obligatorio" y que tampoco se ha remitido la memoria de dicho TFM, que habría sido defendido, según la propia presidenta, el 2 de julio de 2012.

El secretario general de la formación morada ha señalado que Cifuentes, en su comparecencia, hizo dos cosas: "mostrar la documentación que no servía para explicar nada de lo que estaba en cuestión" y "apuntar a la Universidad que es la que tiene que dar las explicaciones y no ella.

"Todas las explicaciones que ha dado la Universidad, el profesorado y el rectorado apuntan a que Cifuentes ha falsificado su máster, ha mentido y a que, como todo el mundo sabía, es indigna de ser presidenta. Lo que cuenta el rector abunda en la idea de que hay que extirpar a Cifuentes de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y esto remite a la responsabilidad de Ciudadanos", le ha lanzado a la formación naranja que por el momento no apoya una moción de censura, sino la creación de una comisión de investigación.

En esta línea, Espinar ha arremetido contra el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, tiene "un papel que jugar en todo esto y está cometiendo el riesgo de convertirse en un papelón; al mismo tiempo que le ha afeado que esté comenzando a ser el "chaleco salvavidas naranja de Cifuentes".

"Pedimos -- a Ciudadanos-- que reconsidere su posición. Cifuentes parece que no va a dimitir, no se va a ir y hay que echarla y se necesita el apoyo de Ciudadanos, si no será el responsable de que siga al frente de la Comunidad, a pesar de que todo el mundo sepa que no aprobó ni los parvulitos. La gente consigue las cosas por esfuerzo y ella no, ella es casta y hay que extirparla de la Presidencia", ha criticado Espinar.