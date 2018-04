El Día del Residente Extranjero de Torremolinos contará con 23 artistas y grupos folclóricos de 14 países

6/04/2018 - 18:26

La plaza de La Nogalera de Torremolinos (Málaga) se convertirá este sábado y domingo en el escaparate más cosmopolita de la Costa del Sol donde degustar las recetas gastronómicas más típicas y conocer la artesanía más popular de 21 países. Además, estará acompañado de un programa artístico y musical que contará con 32 actuaciones a cargo de 23 artistas y grupos folclóricos de 14 países.

MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)

Este festejo, que por primera vez se amplía a dos días, pone en valor el cosmopolitismo, la multiculturalidad, la convivencia y confraternidad entre las múltiples nacionalidades que conviven en este municipio.

El programa de actuaciones de este sábado comenzará a las 12.05 horas con un espectáculo flamenco, en representación de España como país anfitrión. Será a partir de entonces cuando se irán subiendo sucesivamente al escenario la cantante Ilpo Lehtinen, de la Asociación Finlandesa; un grupo de baile de la República Dominicana; los hindúes de Sangam; y A.C.K.

Más tarde actuará la cantante galesa Laura Ellen; un grupo de bailarines celtas en representación de Irlanda; el grupo de danza boliviana AMBA; las danzas y música del Perú por 'Danza de la Selva' y 'Huaylas'; un cuadro de baile tradicional de Colombia; el cantante gales Cath John; y el grupo de música y baile del mismo país Banana Studios.

Continuarán los espectáculos con las danzas ecuatoriana y mexicanas; el tradicional Repa nui chileno; los bailes bolivianos; los sones de Cuba; el Bhakti yoga de la India; los tangos y milongas de la Asociación Argentina de Alhaurín; los mexicanos 'Los pico de gallo'; y el rap ecuatoriano de los Cherter Rapper.

Por su parte, el ciclo de actuaciones del domingo comenzará a las 12.15 horas con un artista alemán al que seguirán los peruanos Huaylas y Liebl Helmut. Tras estos se subirán al escenario de la plaza de La Nogalera, la Asociación Argentina; el cantante galés Cath Jones; el grupo de danza boliviana; el grupo de música y baile de Gales Banana Studios; los bolivianos AMBA; y la cantante galesa Laura Ellen.

De esta manera, han recalcado desde el Ayuntamiento del municipio en un comunicado, el Día del Residente Extranjero se convierte así en una oportunidad para conocer y compartir las tradiciones de las múltiples nacionalidades que conviven en Torremolinos.

En este punto han afirmado que un total de 13.113 personas de 120 países residen en Torremolinos, y representan una quinta parte, el 19'04 por ciento, del padrón municipal (67.701 personas al cierre de 2017).

Por otra parte, han explicado que con motivo de esta celebración, el Consistorio, a través de la concejalía de Promoción Cultural, ha dispuesto la apertura con acceso libre y gratuito del aparcamiento del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso para facilitar al máximo la participación popular en este gran evento. Así, el sábado este recinto permanecerá abierto de 09.00 a 24.00 horas; y el domingo de 10.00 a 22.00 horas.

Por otro lado, han precisado que las asociaciones, clubes y colectivos internacionales protagonistas del Día del residente Extranjero representan a Alemania, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Finlandia, Gales, Honduras, India, Irlanda, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Singapur y Venezuela.

Como novedad, este año se incorporan a la celebración la Comunidad Alemana, la Welsh Society Costa del Sol (Gales), el Pacto de Sal para la Tierra (Colombia) y la A.C.K (India).

De igual modo, participarán las asociaciones Argentina Costasoleña, Artístico Boliviana y la Asociación Multicultural Bolivia Andalucía, la Asociación Cultural Chilena 'Patiperros', la Asociación de Cubanos Unidos, The Lions Club of Torremolinos, Cudeca, The Philippine Provincial Association of Málaga, la Casa de México, Asociación Bhatki Yoga, Asociación Singapur de España (ASE), Asociación Killay de Perú, Comunidad Musulmana 'Assadaka' (Amistad) de Torremolinos, Club Sangan (India), Delegación de Ecuador, y la Asociación Paraguay.

También estarán la asociación Multicultural Artística Boliviana, Asociación Multicultural Bolivia-Andalucía A.M.B.A, la Asociación Latino Americana Mano Amiga (Venezuela), Asociación Rusa Costa del Sol, la Asociación Alfa y Omega de Honduras, la Asociación Finlandesa de la Costa del Sol y la Asociación Irlandesa de España, y Solidaridad y Unión de República Dominicana, entre otros.