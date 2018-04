PGE.- PSOE lamenta que Rajoy "castigue sin inversiones a Jerez"

6/04/2018 - 18:44

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mamen Sánchez, y la diputada nacional del PSOE Miriam Alconchel han criticado la "nula incendia" que tendrán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en Jerez, y han lamentado que "el Gobierno de Mariano Rajoy castigue sin inversiones a la ciudad", asegurando que "jamás en la historia se había visto algo parecido".

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

En una nota, Sánchez ha afirmado que el PP "que vende que Jerez es capital, a la hora de apostar por la ciudad, la deja sin inversiones", y ha añadido que "los dos últimos presupuestos de Mariano Rajoy han sido los dos peores presupuestos para Jerez".

"No hay ni un solo proyecto para Jerez, no hay proyecto social, no hay proyecto de planes de empleo, no hay cantidad asignada a la ITI, nada para la llegada del AVE, ni siquiera en aquellos servicios que han de llevar como los aparcamientos, controles de seguridad, no hay nada para los apeaderos, no hay nada en materia de vivienda", ha afirmado la alcaldesa.

A juicio de la alcaldesa, "mucho eslogan pero al final cero inversiones en la ciudad más importante de la provincia en cuanto a peso poblacional, la ciudad que tira del carro de la provincia en cuanto a economía".

Por su parte, Alconchel ha criticado que "dice el PP que le importan las personas, pero no se entiende entonces por qué reducen la inversión en las políticas de viviendas, en las políticas activas de empleo, o en sanidad, que dejan el gasto sanitario en el 5,8 por ciento del PIB cuando todos los expertos nos dicen que el mínimo para poder hablar de una sanidad de calidad es del siete por ciento".

"No sabemos cómo va a hacer campaña el candidato del PP, Antonio Saldaña, cuando su partido a través de los PGE, que han resultado ser una burla, no han invertido en los 28.000 parados de Jerez, pues no hay plan extraordinario de empleo".