Presupuestos. alonso dice al pnv que "no es presentable" que su posición con los pge "la determine puigdemont"

6/04/2018 - 19:29

SEVILLA, 06 (SERVIMEDIA)

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Alfonso Alonso, dijo este viernes al PNV que "no es presentable" rechazar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 mientras el artículo 155 de la Constitución sigue en vigor en Cataluña. "No es de un partido serio decidir que tu situación política la determine Puigdemont", criticó.

En los primeros 'diálogos populares' de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla, Alonso aseguró que su partido en el País Vasco es "garantía de que en esta comunidad no se discurre por un camino de radicalidad y no ocurra en el País Vasco lo que sí está ocurriendo en Cataluña".

El líder de los populares vascos aseguró que "una mayoría de vascos no quiere que haya contagio de la situación catalana en Euskadi" y subrayó que los personas que apoyan la independencia en Euskadi están "en el punto más bajo de la historia".

En este punto, pidió al PNV "que no se olvide por qué tiene Presupuestos" en el País Vasco y recuerde el compromiso que establecieron ambos partidos de "diálogo y estabilidad". Por ello, consideró que "no es presentable decir que no se negocian los Presupuestos por el 155".

A su juicio, no es "serio" quien deja que su posición política la "determine" Puigdemont. Así las cosas, opinó que el PP tiene "toda la legitimidad" para exigir al PNV que sea un partido "serio, responsable y que procure a España estabilidad". "Hagan de Euskadi fuente de estabilidad, porque durante mucho tiempo fuimos fuente de problemas", remachó.

Por su parte, el presidente del PP en las Islas Baleares, Biel Company, se quejó de quienes están "sembrando el odio hacia Madrid" y reconoció que en su comunidad la semilla del nacionalismo está sembrada. El PP, aseguró, estará combatiéndolo "con contundencia y buenas formas".

