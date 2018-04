El grupo toledano Mauri destaca el salto evolutivo de su nuevo EP 'Not one of your friends': "Es más alegre y orgánico"

La banda toledana Mauri, que acaba de publicar su segundo EP 'Not one of your friends', ha destacado el "pequeño salto evolutivo" que representa este nuevo trabajo respecto al anterior 'Ok to end'. "Es más alegre y más orgánico", señala el cantante del grupo Mauri Morante.

En una entrevista concedida a Europa Press, ha indicado que se puede notar la diferencia entre uno y otro trabajo al estar la banda "más engrasada" y llevar un año ensayando en el local, lo que se ha reflejado en el estudio. "Creo que se ha enriquecido el material, no suena tanto a pop íntimo y personal y ahora tiene una cabida más alegre y más orgánica", ha añadido.

En cuanto al sonido que caracteriza a la banda, que ha definido como "pop-rock de carácter anglosajón facturado en España", ha dicho que bebe de influencias que han podido tener "todos" en los 90, como Oasis, Stereophonics y, "al otro lado, Ryan Adams. "Por dar una referencia más cercana, la grabación del último EP ha coincidido con el lanzamiento del último disco de The war on drugs".

"Nos hemos visto un poco cautivados, tanto el productor como nosotros, por esas guitarras tan atmosféricas, esos 'reberb' y 'chorus', y esas baterías un poco procesadas" que contiene 'A deeper understanding', el último disco de esta banda de Philadelphia.

TOQUE CONCEPTUAL

Del mismo modo, ha apuntado que en 'Not one of your friends' ha querido dar "un pequeño toque conceptual" al hilo del título del EP y una de las canciones que contiene, que cuenta "ese enfado que existe con nuestros amigos de vez en cuando estamos cabreados con el mundo". "Sin embargo, el resto de las canciones, a excepción de una, relatan historias personales".

Este nuevo EP de Mauri fue grabado entre octubre y noviembre de 2017, tan solo seis meses después del lanzamiento del primero, y para el mismo la banda toledana ha repetido "los mismos comandantes": Brian Hunt y Juan Diego Salve del estudio 'El Invernadero' de Madrid, con los que han "conectado bastante".

"Hemos encontrado un punto curioso donde trabajamos a gusto y han dado con la clave de un sonido concreto para la banda", ha indicado, para señalar el giro musical que supone Mauri con el anterior proyecto en el que estuvo inmerso, la también banda toledana de funk 45doblecero7.

"45doblecero7 ya se había convertido en un ente aparte para el que se establecía un perfil a la hora de trabajar una canción, no te sentabas a escribir lo que te salía", ha indicado, para agregar que "había unos patrones claros como un 'riff' marcado o 'funky' que conecte con la estrofa fraseada", y Mauri le permite "más libertad".

UN LP, LA "EVOLUCIÓN NATURAL"

Preguntado por los planes de futuro de la banda y si después de estos dos EP piensan publicar un disco completo, Morante afirma que no lo tiene decidido todavía pero que la "evolución natural" es que ahora tocaría grabar un disco. "No sé si se volverá a repetir la fórmula de grabar otro EP pero si las cosas van bien lo suyo sería sentarse a hacer un LP de diez canciones al menos".

En cuanto al grupo, ha señalado que "básicamente" sigue siendo el mismo bloque instrumental de 45007 sin Roberto Merino, que era el cantante de este anterior grupo. Así, lo conforman Miguel Martínez al bajo y Manuel Pérez a la batería, "muy buenos amigos de la infancia".

Sobre sus actuaciones en directo ha señalado que los temas van a sonar "muy contundentes y más dinámicos" con la banda y que quiere quitarse la etiqueta de cantautor tras los conciertos en acústico que ha llevado a cabo. "Es cierto que yo soy la cara visible pero como estamos acostumbrados a trabajar de toda la vida en el mismo grupo funcionamos como una banda", ha dicho.

Así, cree que Mauri es un grupo "de la vieja escuela" y que se le da mejor ensayar que Instagram. "Antiguamente las bandas ensayaban mucho para dar un buen concierto y ahora hay que tener un extra. No hay que olvidar ninguna de las dos partes, pero es cierto que nos enfrentamos a muchas 'blogger bands' últimamente".

CONTROLAR LOS TIEMPOS

Con todo, afirma que el grupo prepara bastante el 'set list' e intenta "afinarlo" para controlar los tiempos y los cambios de guitarra, con el fin de darle una dinámica al concierto para que las últimas cuatro canciones "terminen bien arriba".

Por último, sobre la escena musical toledana, Morante se ha mostrado convencido de que la ha habido y la hay pero que siempre acaba "desmembrándose" con el paso de los años, a lo que ha unido que "el gran astro" que es Madrid absorbe muchas de las bandas de la capital regional.

"Siempre ha gozado de buena salud, hay una infraestructura de locales de ensayo y de bandas brutal. A lo mejor ha faltado cierta conexión entre grupos y creo que ahora el problema es generacional porque no veo el relevo como cuando tenía 16 o 18 años, cuando había muchas bandas y movimiento de conciertos, ahora no lo sé", ha concluido.

El grupo, que acaba de actuar en la Sala Pícaro de Toledo, tiene programados conciertos por varias ciudades españolas, que incluyen actuaciones el 16 de abril en Burgos, el 14 de abril en León, el 21 de abril en Ponferrada, el 26 de abril en Madrid y el 18 de mayo también en la capital de España.