Traumatólogos del Virgen del Rocío organizan unas jornadas andaluzas de patología de la columna vertebral

7/04/2018 - 11:52

Los traumatólogos de la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han organizado las 24 edición de las 'Jornadas Andaluzas de Cirugía de la Columna Vertebral', a las que asistirán un total de 80 especialistas españoles.

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El encuentro se centra este año el tratamiento de los tumores vertebrales, las escoliosis de comienzo precoz y neuromusculares, la escoliosis idiopática del adolescente, la escoliosis del adulto y la deformidad sagital, según ha informado el hospital en un comunicado.

Los profesionales de la Unidad de Columna del Hospital Universitario Virgen del Rocío son referentes para el diagnóstico y tratamiento de estas patologías que pueden aparecer tanto a edades tempranas como en la madurez. Estas deformidades de la columna pueden afectar a cualquier rango de edad desde la infancia a la vejez con una prevalencia cercana al 15 por ciento de la población.

Durante la infancia, estas malformaciones pueden afectar en mayor o menor medida en el desarrollo normal del esqueleto del niño y de algunos órganos vitales como el pulmón. Ya en edades más avanzadas, pueden ocasionar dolor y limitar la autonomía de las personas. Además, puede provocar problemas estéticos en los pacientes.

El especialista Francisco Javier Serrano Escalante expondrá la experiencia del equipo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en el manejo del 'Dolor lumbar en pacientes con Escoliosis Idiopática del Adolescente: factores de riesgo de dolor postoperatorio y degeneración discal de segmentos no fusionados en este tipo de escoliosis Lenke 1 y 2'.

Serrano Escalante compartirá mesa con otros ponentes internacionales como la doctora Laurel C. Blackmore, del University of Florida College of Medicine, experta en cirugía de escoliosis pediátrica; y el doctor Han Jo Kim, del Hospital Special Surgery de New York, especialista en deformidad espinal en adolescentes y adultos.

Los profesionales actualizarán y compartirán sus conocimientos sobre el tratamiento quirúrgico y ortopédico convencional y los más novedosos para corregir estas malformaciones, como los tallos de crecimiento y la no fusión vertebral.

Por otro lado, el director de las Jornadas y especialista del Hospital Universitario Virgen del Rocío, José María López-Puerta, va a abordar la 'Clasificación y evaluación de la inestabilidad neoplásica vertebral'; y la especialista Nadia Hindi del mismo hospital va a presentar las 'Estrategias oncológicas en sarcomas vertebrales'.

Estos profesionales participan en la mesa que analizará el manejo de los tumores vertebrales junto a otros expertos andaluces e internacionales, como la doctora Fiore Maria Rosaria, de la Fondazione CNAO de Pavia y pionera en la terapia con haz de protones para el tratamiento de tumores vertebrales; y cirujanos del Instituto Rizzoli representados por el doctor Alessandro Gasbarrini, con amplia experiencia en la lesión vertebral metastásica.

Además, en las jornadas se realiza una puesta al día en el tratamiento y enfoque de las metástasis vertebrales, dado que la columna es la principal localización de estas lesiones cuyo tumor primario se encuentra en otro órgano como mama, pulmón o próstata.

En este encuentro que se celebra este viernes y sábado dirigido por el doctor López Puerta también participarán como vocales otros profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío como los doctores Mariano Hidalgo, Francisco Javier Serrano, Salomón Rincón y el director de la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Pedro Cano.