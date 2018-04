La Junta critica que el Gobierno "recorta 100 millones más" para Andalucía en dependencia en el proyecto de PGE

7/04/2018 - 12:34

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha realizado este sábado una valoración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018 en lo relativo a las partidas destinadas a las políticas de servicios sociales, señalando que "son unas cuentas insolidarias de un Gobierno insolidario" porque "se escriben contra los intereses de Andalucía" debido a que el Gobierno central "recorta 100 millones más en Dependencia".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la consejera ha criticado que "tampoco son los presupuestos para las personas en situación de dependencia. Con el proyecto de presupuestos 2018, Andalucía dejará de recibir 100 millones de euros por no incorporar el nivel acordado y la bajada del nivel mínimo. Con estos recortes aplicados desde 2012, el importe asciende ya a 730 millones de euros", ha dicho la consejera, a la par que ha detallado que "el importe destinado por parte del Estado al programa de Atención a la dependencia ha descendido de 2011 a 2018 en un 6,5 por ciento menos".

La titular de Igualdad y Políticas Sociales ha apuntado que "en 2017 anunciaron un crecimiento de 100 millones de los que 48 millones no llegaron a ejecutar. Casualmente los que utilizan ahora para 2018 por lo que no habrá ningún movimiento por recuperar el nivel acordado, elevar nivel mínimo o incorporar a las cuidadoras a la Seguridad Social".

Por ello, Sánchez Rubio ha considerado "un engaño con maldad" la inversión consignada para Andalucía en los PGE de 2018. En este sentido, ha destacado que "en los presupuestos de 2018 se invierte en políticas de Servicios Sociales y Promoción Social un 2.512 millones de euros, igualando la inversión que se realizó en 2011 en políticas de servicios sociales por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP ha tardado siete años en igualar los presupuestos de servicios sociales del Gobierno del PSOE".

"Durante estos siete presupuestos de Mariano Rajoy, se han perdido 2.700 millones en políticas de servicios sociales", ha recordado la consejera", ha criticado Sánchez Rubio, recalcando que "el Plan Concertado para la financiación de los centros de servicios sociales comunitarios, han sufrido desde 2011 una perdida del 54 por ciento, mientras que el Plan Nacional sobre Drogas, los servicios sociales a personas mayores y a personas con discapacidad o la atención a emigrantes, han perdido más de un 40 por ciento de la financiación".

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha alertado también de los recortes en materia de 'Cooperación al desarrollo', que "ascienden a 10.000 millones de euros desde 2011, un 72 por ciento menos".

"RECORTES EN POLÍTICAS DE IGUALDAD"

María José Sánchez Rubio ha detallado también que el apartado de 'Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres' ha perdido un 36 por ciento desde el año 2011, acumulando 75 millones de euros menos".

Asimismo, "no contempla los recursos suficientes para garantizar el Pacto de Estado contra la Violencia hacia las Mujeres", ha apuntado Sánchez Rubio quien ha explicado que el Estado "sólo aporta 80 millones de euros para las partidas destinadas a ponerlo en marcha. Serán las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales quienes deberán incluir en sus presupuestos incrementos por importe de 100 y 20 millones de euros respectivamente para financiar medidas de este Pacto".

Paralelamente, la consejera ha criticado que "tampoco son los presupuestos para las personas pensionistas, porque el 70 por ciento de no se beneficiaran de la subida del mínimo exento del IRPF, de 12.000 euros a 14.000 euros".

"Los pensionistas no quieren regalos electorales, quieren su derecho a una pensión digna, que les permita vivir dignamente durante toda su merecida jubilación, no quieren subidas puntuales, quieren sus pensiones aseguradas de por vida y una hucha de las pensiones llena y no vacía como la ha dejado Rajoy", ha concluido la consejera.