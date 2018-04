Cifuentes. sánchez atribuye a rivera un doctorado en "cinismo" por su resistencia a apoyar la moción de censura a cifuentes

7/04/2018 - 13:35

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, criticó este sábado la ambigüedad de Ciudadanos y la resistencia de su líder a apoyar la moción de censura que ha presentado el PSOE contra la presidenta madrileña. "Cifuentes no tendrá el máster, pero Albert Rivera se está doctorando en cinismo", le reprochó.

En un acto celebrado en Madrid, en el que también participó el portavoz de los socialistas madrileños, Ángel Gabilondo, Sánchez dijo que "ya va siendo hora" de que Ciudadanos decida si se convierte en "regenerador" de la política o en "encubridores de la corrupción".

Tras elogiar la figura de Gabilondo, insistió en que el objetivo de los socialistas es buscar "la igualdad, la justicia y la libertad", en contraposición con el legado de Cifuentes, que "representa la cultura del esfuerzo según el PP, que se resume en una frase muy sencilla: pilla, hasta que te pillen".

En ese sentido, dijo que la moción de censura no va contra un partido, sino contra una forma de hacer política, y alegó que esto "no va de cálculos electorales, no va de encuestas, va de recuperar la dignidad y el buen nombre de las instituciones públicas".

La cúpula del PSOE madrileño celebró este sábado un acto con la ciudadanía, por la dignidad y reivindicando la moción de censura contra Cifuentes. Participaron en él la secretaria de Organización del PSOE madrileño, Carmen Barahona; el secretario general regional, José Manuel Franco, y Ángel Gabilondo.

