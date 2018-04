Roldán (Cs) acusa a los independentistas de no querer desbloquear Catalunya al proponer a Sànchez

7/04/2018 - 13:54

La diputada de Cs Lorena Roldán ha asegurado este sábado que los partidos independentistas "no tienen ningún interés en desbloquear Catalunya" proponiendo de nuevo la candidatura del diputado de Jxcat Jordi Sànchez, y les ha acusado de no tener estrategia, ni rumbo, ni proyecto, y de estar más cómodos alargando la confrontación.

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

"Parece que volvemos al capítulo de Jordi Sànchez, que vamos atrás en esta novela del 'procés' que nunca acaba porque los partidos independentistas no tienen ninguna intención de que acabe", ha aseverado Roldán en declaraciones a los medios.

Ha señalado que los partidos soberanistas no podrán conseguir una mayoría para formar gobierno porque la CUP ha anunciado que no van a dar apoyo a Sànchez, y ha recalcado que "una persona que está imputada por graves delitos no puede ser el presidente de todos los catalanes".

En relación a las declaraciones del diputado de Jxcat Carles Puigdemont en las que pide diálogo, Roldán ha afirmado que el expresidente de la Generalitat ha tenido muchas ocasiones para dialogar pero que nunca hizo caso e incluso "cerró el Parlament para silenciar a la oposición", y que el diálogo no es entre catalanes y españoles, sino entre catalanes.

Asimismo, ha dicho que desde Cs respetan las decisiones judiciales, y llama a tener en cuenta que la euroorden sigue vigente por el delito de malversación y que Puigdemont se ha saltado el ordenamiento jurídico: "Que reconozca de una vez por todas su fracaso, que el 'procés' ya no da más de sí y que se pongan a buscar a una persona que realmente pueda solucionar los problemas de Catalunya".