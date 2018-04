Arce recurre la admisión a trámite del Fiscal de la querella de la UPM y asegura estar "bastante tranquila"

7/04/2018 - 13:55

La concejala presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, ha asegurado este sábado que, junto a sus abogados, ha presentado esta semana un recurso a la admisión a trámite, por parte de la Fiscalía, de la querella interpuesta por el sindicato Unión de la Policía Municipal (UPM), por los tuits de la edil tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye y ha declarado estar "bastante tranquila".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado la edil, en declaraciones a Europa Press, tras la presentar la exposición de arte contemporáneo 'Luminaria' después de que el Fiscal de Madrid se dirigiera el pasado jueves al Juzgado de Instrucción número 12 para pedir que la Policía investigue los tuits escritos por Arce y el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por si existiera un delito de odio en lo que publicaron en esta red social tras la muerte del mantero senegalés en Lavapiés.

"Estoy personalmente bastante tranquila, sé que no he incurrido en ningún tipo de delito", ha señalado Arce, que ha apostillado que a ella no la corresponde "valorar la decisión de la Fiscalía".

Ante esta situación, la concejala presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela ha señalado que junto a sus abogados ha presentado esta semana un recurso a la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de la querella interpuesta por el sindicato UPM y que "ahora mismo trabajan en la estrategia de defensa".

No obstante, Arce no ha querido juzgar las declaraciones del abogado y asesor del sindicato UPM, Antonio Suárez-Valdés, en las que asegura que con la decisión del Fiscal "se podrá acreditar que Rommy Arce comparó la situación del inmigrante senegalés fallecido con asesinatos perpetrados por Ultras".