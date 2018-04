Cataluña. rajoy carga contra torrent por proponer a candidatos como sànchez que "no van a poder ser elegidos"

7/04/2018

SEVILLA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cargó este sábado contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, por proponer para presidir la Generalitat a candidatos "que no pueden ser elegidos", como Jordi Sànchez, dado que permanece en prisión preventiva por su papel en el proceso independentista.

Rajoy hizo estas consideraciones en el acto que Nuevas Generaciones organizó en el marco de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla, cuando en paralelo Torrent anunciaba su propuesta para que el número dos de Junts Per Catalunya vuelva a ser el candidato a presidir la Generalitat.

Tras remarcar que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Gobierno central se está "ocupando" de los "problemas reales" de Cataluña, el jefe del Ejecutivo lamentó que "otros sigan proponiendo día sí y al otro también a candidatos que saben que no van a poder ser elegidos".

PROPUESTA DE TORRENT

"Acabada la ronda de consultas con todos los grupos parlamentarios, propongo al diputado Jordi Sànchez como candidato a la investidura. Es el que cuenta con más apoyos y tiene todos los derechos políticos plenamente vigentes", anunciaba Torrent en Twitter prácticamente a la misma hora en la que Rajoy lanzaba este mensaje.

El presidente del Gobierno expresó su deseo de que "no se tenga que aplicar en España nunca más" este precepto constitucional, porque eso será "la demostración de que todo el mundo, piense como piense, cumple la ley". "Un país sin ley no es un país ni democrático ni avanzado", advirtió.

Además, confesó que le hace "gracia" ver a "algunos por ahí diciendo que el 155 fuera como un decreto que se fabrica en un cuarto de hora". En todo caso, celebró que gracias a su aplicación la Administración catalana esté funcionando "normalmente" y "toda España se ha dado cuenta de que el país puede defenderse cuando se le ataca".

Recordó que el presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, "tuvo la oportunidad" de que el 155 no se pusiera en marcha y, sin embargo, "no quiso" evitarlo. "No sé si creyó que no nos íbamos a atrever o qué pasó por su cabeza", reflexionó Rajoy, que se mostró "orgulloso" de las decisiones tomadas.

Por último, el líder de los populares confesó que ha recibido algunas cartas en las que proveedores le agradecen haber cobrado lo que la Administración pública catalana les debía, algo que no le había pasado "nunca" en su trayectoria política.

07-ABR-18

